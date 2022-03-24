2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde A Milli Futbol Takım'ımız Portekiz ile karşı karşıya geldi. Dragao Stadyumu'nda oynanan maç Portekiz'in 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. Böylelikle ay yıldızlılar elemeleri geçemedi ve Dünya Kupası hayalleri suya düştü.

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde A Milli Futbol Takım'ımız Portekiz ile karşı karşıya geldi. Dragao Stadyumu'nda oynanan maç Portekiz'in 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. Böylelikle ay yıldızlılar elemeleri geçemedi ve Dünya Kupası hayalleri suya düştü.

Maçta gol perdesini 15. dakikada Otavio açtı. Bu golün ardından bu kez Jota sahneye çıktı ve 2-0 geriye düştük.

65. dakikada Burak Yılmaz'ın golüyle farkı bire indirmeyi başarsak da Portekiz 90+4'te skoru 3-1'e getirdi.

Ayrıca 85. dakikada skorda 2-1 gerideyken Burak Yılmaz ile bir penaltı vuruşundan da yararlanamadık.

Öte yandan gruptaki bir diğer maçta Kuzey Makedonya ise İtalya'yı 1-0 yendi ve Portekiz'in rakibi oldu.

Böylelikle A Milli Takım'ımız ile birlikte İtalya'da Dünya Kupası'nda mücadele edemeyecek.