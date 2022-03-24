2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde A Milli Takım'ımız Portekiz ile karşı karşıya geldi. Milli Takım'ımızın kaptanı Burak Yılmaz maçın ardından açıklamalarda bulundu. Burak kaçırdığı penaltı pozisyonu hakkında da konuştu. Öte yandan tecrübeli futbol milli takım kariyerini noktaladığını da açıkladı.

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde A Milli Takım'ımız Portekiz ile karşı karşıya geldi. Milli Takım'ımızın kaptanı Burak Yılmaz maçın ardından açıklamalarda bulundu. Burak kaçırdığı penaltı pozisyonu hakkında da konuştu. Öte yandan tecrübeli futbol milli takım kariyerini noktaladığını da açıkladı.

İŞTE O SÖZLER

"Maça iyi başlayamadık. Portekiz iyi başladı. Sonradan kendimize güvenmeye başladık. Pozisyonlar da geldi. Gol de geldi. Penaltıyı da atsam 2-2 olacaktı. O zaman Portekiz için zorlaşabilirdi. Atamadım."

"Penaltıyı nasıl atamadım? Hala şoktayım. Ülkemizi üzdük. Başta ben üzdüm. Kusura bakmasınlar. Hala üzgünüm."

"Bu benim son Dünya Kupası şansımdı. Bugün itibarıyla bu da bitmiş oldu."

"Penaltı olduğunda 'Kesin gol, 2-2' dedim ve ondan sonrasını düşünmeye başladım. Kaçırınca hayal kırıklığı oldu. Özür dilerim. Bu penaltıyı ömrüm boyunca her gece rüyamda atacağım herhalde."

"Bu maçı tamamen penaltıya bağlamak lazım. Üçlü savunmaya, dörtlü savunmaya değil. Üçlüyü de iyi oynadığımızı düşünüyorum."

"Bugün benim milli takımla son maçımdı. Milli takım kariyerimi bitiriyorum."

"Artık bir bayrak değişimine ihtiyaç var. Bu formayı şerefimle ve gururla taşıdım."

"Yeni jenerasyon, yeni yapılanma. Penaltıyla alakası yok."