PORTEKİZ İLE 9. MAÇ!

A Milli Takım, Portekiz ile tarihinde 5 resmi 3 kez de özel maç olmak üzere 8 kez karşı karşıya geldi. Milliler, 2 özel maçta rakibini devirmeyi başarırken; Portekiz ise 5'i resmi maç olmak üzere 6 karşılaşmada sahadan galibiyetle ayrılan taraf oldu.



