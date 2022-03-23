A Milli Takım, Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası bileti alabilmek için ilk engel olan Portekiz ile karşı karşıya geliyor. Eleme gruplarını ikinci olarak bitiren ve play-off oynama hakkı elde eden A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı final maçında Dragao Stadyumu'nda Portekiz'in konuğu olacak.
Türkiye'nin Portekiz maçı muhtemel 11'i!
2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri yarı final play-off'unda A Milli Futbol Takımı deplasmanda Portekiz'e konuk olacak. Katar'daki turnuvaya katılmak için ilk engeli aşmak isteyen Ay-yıldızlılar, dev maçın hazırlıklarına devam ediyor. Stefan Kuntz'un kritik maç öncesi sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirlediği öğrenildi. İşte Türkiye'nin Portekiz maçı muhtemel 11'i...
A Milli Takım, Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası bileti alabilmek için ilk engel olan Portekiz ile karşı karşıya geliyor. Eleme gruplarını ikinci olarak bitiren ve play-off oynama hakkı elde eden A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı final maçında Dragao Stadyumu'nda Portekiz'in konuğu olacak.
Pazar gününden itibaren İstanbul'da toplanmaya başlayan Milliler, pazartesi günü Porto'ya gelerek çalışmalarına Sao Miguel Stadyumu'nda başladı. A Milli Takım'da pazartesi günü hafif sakatlıkları bulunan Merih Demiral ve Serdar Aziz takımdan ayrı bireysel antrenman yaptı.
İki futbolcunun basına kapalı yapılan antrenmanda ise takımla birlikte çalıştığı öğrenildi. A Milli Takım, bugün akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla zorlu maçın hazırlıklarını tamamlayacak.