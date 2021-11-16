Türkiye U21 - Danimarka U21 maçı CANLI YAYIN (Ümit Milli Takım maçı canlı izle)
UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Ümit Milli Takım'ımız 5. maçına çıkıyor. Geride kalan 4 maçta 4 puanı olan milliler, sahamızda 6 puanlı Danimarka'yı konuk ediyor. Mücadeleyi canlı olarak A Spor ekranlarından izleyebilirsiniz.
2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri I Grubu'nda Ümit Milliler, 5. maçında Danimarka ile karşılaşıyor. Alanya Bahçeşehir Okulları Stadı'nda 20.00'de başlayan mücadele A Spor ekranlarından naklen yayınlanıyor. Milliler, grupta 4 puanla 4. sırada bulunuyor. Danimarka ise 6 puanla 2. basamakta.
TÜRKİYE - DANİMARKA İLK 11'LER
Türkiye U21: Doğan Alemdar, Bünyamin, Serdar Saatçi, Cenk Özkaçar, Cemali, Kartal Kayra, Yusuf, Ömer Faruk, Erkan Eyibil, Ali Akman, Enis Destan.
Danimarka U21: Hermansen, Carstensen, Hausner, Winther, Kristiansen, Lindstrom, Nartey, Kjaergaard, Isaksen, Daramy, Faghir.
TÜRKİYE U21 - DANİMARKA U21 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Saat 20:00'de başlayan Türkiye - Danimarka maçı A Spor'dan canlı yayınlanıyor.
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