Karadağ Türkiye maçı CANLI İZLE (Karadağ-Türkiye canlı skor)
2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 10. ve son maçında A Milli Futbol Takımı'mız, Karadağ ile konuk oluyor. Mücadeleden 3 puanla ayrılmamız halinde, Hollanda-Norveç maçının sonucuna göre direkt olarak Dünya Kupası'na katılma şansımız bulunuyor. Karadağ - Türkiye maçının tüm detayları ve karşılaşmanın CANLI ANLATIMI haberimizde...
A Milli Futbol Takımı'mız, 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Karadağ ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin tüm detayları haberimizde...
KARADAĞ TÜRKİYE İLK 11'LER
Karadağ: Sarkic, Vesovic, Savic, Vujacic, Radunovic, Jovovic, Jankovic, Haksabanovic, Tomasevic, Beciraj, Osmajic.
Türkiye: Uğurcan, Zeki, Çağlar, Merih, Caner, Berat, Hakan, Abdülkadir, Kerem, Halil, Burak.
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KARADAĞ - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Karadağ - Türkiye maçı saat 22:45'te başladı ve TRT 1'de canlı yayınlanıyor. Mücadeleyi Almanya Futbol Federasyonu'ndan Daniel Siebert yönetiyor. Siebert'in yardımcılıklarını Jan Seidel ve Christian Gittelmann yapıyor. Mücadelede dördüncü hakemliği ise Tobias Reichel üstlendi. Sascha Stegemann VAR ve Katrin Rafalski de AVAR olarak görev alıyor.
TÜRKİYE GRUPTAN NASIL ÇIKAR?
Türkiye'nin gruptan lider olarak çıkabilmesi için Karadağ maçını da kazanması, Hollanda'nın ise sahasında karşılaşacağı Norveç'e mağlup olması gerekiyor.
Hollanda'nın grubu lider olarak tamamlayacağı senaryoda ise milli takım son maçını kazandığı taktirde, Hollanda-Norveç maçının sonucu beklenilecek. Norveç milli takımı, A Milliler'in rakibine attığı farktan 2 fazlasını Hollanda kalesine gönderemediği durumda play-off bileti Ay-Yıldızlı ekibimizin olacak.
MERT MÜLDÜR CEZALI!
A Milli Futbol Takım'ın genç oyuncusu Mert Müldür, Cebelitarık maçında gördüğü sarı kart sebebiyle cezalı duruma düştü. Müldür, Karadağ maçında forma giyemiyor.
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