CANLI ŞİFRESİZ İZLE | Karadağ - Türkiye maçı ne zaman? Milli maç saat kaçta? Türkiye Karadağ maçı hangi kanalda?

Cebelitarık'ı 6-0 ile geçen Türkiye grup liderliği için kritik bir maça çıkıyor. Hollanda ve Norveç'in puan kayıplarının ardından umutları artan Türkiye, Dünya Kupası Elemeleri 10. maçında A Milli Futbol Takımı'mız, Karadağ'a konuk olacak. Stefan Kuntz yönetimindeki Türkiye, mutlak galibiyet için sahaya çıkacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Karadağ - Türkiye maçı ne zaman? Milli maç saat kaçta? Türkiye Karadağ maçı hangi kanalda?

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Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Stefan Kuntz yönetiminde çıkış arayan A Milli Futbol Takımı'mız, Karadağ'a konuk olacak. Maç ile ilgili detaylar futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Karadağ - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?

KARADAĞ - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Karadağ - Türkiye maçı 16 Kasım Salı günü saat 22:45'te TRT 1'de canlı yayınlanacak.

📋 ADAY KADRO

Ay-yıldızlı takımın teknik direktörü Stefan Kuntz, Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu'nu ilk kez A Milli Takım'a davet etti. Alman çalıştırıcının belirlediği 24 kişilik aday kadroda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleciler: Uğurcan Çakır, Ersin Destanoğlu, Sinan Bolat

Defans: Zeki Çelik, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Caner Erkin, Rıdvan Yılmaz

Orta saha: Abdülkadir Ömür, Cengiz Ünder, Berat Özdemir, Berkan Kutlu, Orkun Kökçü, Taylan Antalyalı, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu

Forvet: Burak Yılmaz, Halil Dervişoğlu, Serdar Dursun, Kenan Karaman.

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MİLLİ TAKIM AVANTAJI ELDE ETTİ!

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 9. maçında Cebelitarık karşısında 6-0'lık galibiyete imza atan A Milli Futbol Takımı, Norveç'in puan kaybetmesiyle 2. sıraya yükseldi ve gruptan çıkmak için avantaj yakaladı.

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda konuk ettiği Cebelitarık'ı Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu (2), Merih Demiral, Serdar Dursun ve Mert Müldür'ün golleriyle 6-0 mağlup ederken son maçlar öncesinde hem moral kazandı hem de Norveç'in Letonya karşısında puan kaybetmesiyle grupta 2. sıraya yükseldi. Bu sonuçla gruptaki puanını 18'e yükselten A Milli Takım, 4 olan averajını da 10'a çıkarmayı başardı ve averaj farkında Norveç'i 1 golle geride bırakmayı başardı. Karadağ ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan milliler, Hollanda'nın Norveç'i ağırlayacağı son haftada kazanarak gruptan çıkmanın hesaplarını yapıyor.

TÜRKİYE GRUPTAN NASIL ÇIKAR?

Türkiye'nin gruptan lider olarak çıkabilmesi için Karadağ maçını da kazanması, Hollanda'nın ise sahasında karşılaşacağı Norveç'e mağlup olması gerekiyor.

Hollanda'nın grubu lider olarak tamamlayacağı senaryoda ise milli takım son maçını kazandığı taktirde, Hollanda-Norveç maçının sonucu beklenilecek. Norveç milli takımı, A Milliler'in rakibine attığı farktan 2 fazlasını Hollanda kalesine gönderemediği durumda play-off bileti Ay-Yıldızlı ekibimizin olacak.

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KARADAĞ - TÜRKİYE MAÇININ HAKEMİ KİM?

Karadağ- Türkiye maçını, Almanya Futbol Federasyonu'ndan Daniel Siebert yönetecek. Siebert'in yardımcıları Jan Seidel ve Christian Gittelmann olacak. Mücadelede dördüncü hakemliği Tobias Reichel üstlenecek. Sascha Stegemann VAR ve Katrin Rafalski de AVAR olarak görev alacak.

MERT MÜLDÜR SAHADA YER ALAMAYACAK!

A Milli Futbol Takım'ın genç oyuncusu Mert Müldür, Cebelitarık maçında gördüğü sarı kart sebebiyle cezalı duruma düştü. Müldür, Karadağ maçına çıkamayacak.

🗣 STEFAN KUNTZ'DAN KRİTİK AÇIKLAMALAR!

Stefan Kuntz, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Karadağ ile deplasmanda yapacakları karşılaşma öncesi milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün de katılımıyla Podgorica Şehir Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.

Son antrenmana bakarak ilk 11'e karar vereceğini aktaran Kuntz, "Bildiğiniz gibi taktiğimizle ilgili sorular maç önü basın toplantılarında sorulur ama bizler de planlarımızı burada anlatamayız. Sadece söyleyebileceğim, Karadağ'ı Hollanda maçında çıkardığı işten dolayı tebrik etmek. Takımımızla ilgili iki önemli konu var. Birincisi, Abdülkadir hazır olur mu? Bireysel antrenmanları vardı, göreceğiz. İkinci görmek istediğimiz husus, Cebelitarık maçında oynayan oyuncuların durumu. Ne kadar etkilenmişler. Bunlar bizim Karadağ maçındaki 11'imize tesir edecek etkenler olacak. Kendi kalitemize odaklanacağız. Planımız böyle. Kim fiziksel olarak hazır durumda ise ona göre bir maç planı çıkartırız. Bu doğrultuda da galip gelmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Cebelitarık maçında iyi bir futbol ve 6 golle kazandıkları için mutlu olduğunu aktaran Alman teknik adam, şöyle konuştu:

"Burada açık konuşmak istiyorum, şu an hiçbir şey başarmış değiliz. Cebelitarık maçı öncesinde yaptığımız konuşmalarda, 'İki maçı da kazanmalıyız.' demiştik, bu maçlardan sadece birini kazandık. İkinci maçı da kazanmak durumundayız. İfadelerimizde değişiklik yok. İkinci maçı kazanmalıyız. maçın skorunu bir görelim, sonra mutlulukla sizinle sohbet edip, tüm sorularınızı yanıtlarız."

Kuntz, "Rakibin iddiasının kalmaması avantaj mı, dezavantaj mı?" sorusunu ise, "Bazen rakibinizin baskı altında olmadı sizin için avantajdır. Diğer yandan bu karşılaşma Karadağ için son dönemde sahaya sürdükleri genç oyuncuları göstermeleri için de bir fırsat olacaktır. Biz kendi oyunumuza odaklanalım, kendi yapacaklarımıza bakalım ve kendi takımımızla ilgili konuşalım." şeklinde yanıtladı.

Alman teknik adam, Türk taraftarların kendilerine Karadağ'da da desteğinden mutlu olduğunu sözlerine ekledi.

🗣 ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ'DEN KARADAĞ MAÇI ÖNCESİNDE KRİTİK AÇIKLAMALAR!

Milli futbolcu Çağlar Söyüncü, maçın öneminin tüm takım olarak farkında olduklarını söyledi.

Çağlar, Türkiye'nin uzun yıllardır Dünya Kupası'na gidemediğini aktararak, "Bunun bilincindeyiz. Direk gitme şansımız var ama önce iyi mücadele edip üç puanı almak gerekiyor. Bugün son antrenmanımızı yapıp, maçı bekleyeceğiz. Çok önemli bir maça çıkacağız. Kendi aramızda konuşmamız hep bu yönde oluyor. Futbolcular ve ülke olarak Dünya Kupası'nı hak ediyoruz. Uzun yıllardır Dünya Kupası'na gidemiyoruz ama bu sefer çok inandık. Elemelerde basit hatalar yapmış olabiliriz. Sürpriz yaşamadan üç puanı alıp, diğer sonuçlara bakıp, yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Çağlar, "Milli takım olarak en büyük avantajımızı ne olarak görüyorsun?" sorusuna, "En büyük avantajımız, son zamanlarda iyi bir takım olmamız. En büyüğünden en küçüğüne kadar iyi bir takım olmamız. Bunu sahaya yansıttığımızı düşünüyorum. Tabii eksiklerimiz var. Hocamız bizlerle her zaman konuşuyor, bizimle özel ilgileniyor. Biz de bunları konuşup, sahada yapmamaya çalışıyoruz. Avantajımız, artık daha iyi bir takım olmamız diyebilirim." yanıtını verdi.

Milli futbolcu, Hollanda-Norveç maçından önce kendi maçlarına odaklandıklarının altını çizerek, "Tabii ki o maçı da konuşuyoruz ama önce önümüzde önemli bir maçımız var. Norveç sürpriz yapar mı? Yapmaz mı? Bu ikinci konu. İlk önce takım olarak konuştuğumuz, maçımız. Nasıl üç puan alırız bunu konuşuyoruz. Diğer sonuçlar da olumlu gelirse güzel olacak." değerlendirmesinde bulundu.

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