16 Kasım 2021, Salı

MİLLİ TAKIM

A Milli Futbol Takımı'mızı bekleyen büyük tehlike! Kart sınırında olan isimler...

Play-off öncesi büyük tehlike! Karadağ maçında...
MİLLİ TAKIM
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Giriş Tarihi: 16.11.2021

A Milli Futbol Takımı'mızda gözler Karadağ maçına çevrildi. Millileri bu maçta bekleyen tehlike ise kart sınırında olan isimler. Kıran kırana geçmesi beklenen mücadele öncesi Mert Müldür cezalı; Burak YılmazÇağlar SöyüncüHakan ÇalhanoğluKenan KaramanZeki ÇelikBerat Özdemir ve Kaan Ayhan sarı kart ceza sınırında. Bu isimler Karadağ karşısında sarı kart görürse, play-off oynamamız durumunda takımı yalnız bırakacak.

Cebelitarık önünde beklediğimiz gibi farklı bir galibiyet alan (6-0) A Milli Takımımız, hem Hollanda'nın hem de Norveç'in takılmasıyla Karadağ deplasmanına büyük umutlarla geldi.

Amsterdam'da oynanacak Hollanda-Norveç maçından Hollanda galibiyeti çıkarsa Karadağ karşısında ne sonuç alırsak alalım play-off'a kalıyoruz. Norveç'in yiyeceği farktan en fazla 1 farkla yenilmemiz koşuluyla...

A Milli Takımımız, Karadağ karşısında galip gelirse; Norveç de bizimle aynı veya 1 farkla Hollanda'yı mağlup ederse 2022 Dünya Kupası'na direkt katılım sağlayacağız.

Solukların tutulacağı maç öncesi Mert Müldür cezalı; Burak Yılmaz, Çağlar Söyüncü, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman, Zeki Çelik, Berat Özdemir ve Kaan Ayhan sarı kart ceza sınırında. Bu isimler Karadağ karşısında sarı kart görürse, play-off oynamamız durumunda takımı yalnız bırakacak.

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