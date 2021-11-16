A Milli Futbol Takımı'mızı bekleyen büyük tehlike! Kart sınırında olan isimler...
A Milli Futbol Takımı'mızda gözler Karadağ maçına çevrildi. Millileri bu maçta bekleyen tehlike ise kart sınırında olan isimler. Kıran kırana geçmesi beklenen mücadele öncesi Mert Müldür cezalı; Burak Yılmaz, Çağlar Söyüncü, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman, Zeki Çelik, Berat Özdemir ve Kaan Ayhan sarı kart ceza sınırında. Bu isimler Karadağ karşısında sarı kart görürse, play-off oynamamız durumunda takımı yalnız bırakacak.
Cebelitarık önünde beklediğimiz gibi farklı bir galibiyet alan (6-0) A Milli Takımımız, hem Hollanda'nın hem de Norveç'in takılmasıyla Karadağ deplasmanına büyük umutlarla geldi.
Amsterdam'da oynanacak Hollanda-Norveç maçından Hollanda galibiyeti çıkarsa Karadağ karşısında ne sonuç alırsak alalım play-off'a kalıyoruz. Norveç'in yiyeceği farktan en fazla 1 farkla yenilmemiz koşuluyla...
A Milli Takımımız, Karadağ karşısında galip gelirse; Norveç de bizimle aynı veya 1 farkla Hollanda'yı mağlup ederse 2022 Dünya Kupası'na direkt katılım sağlayacağız.
Solukların tutulacağı maç öncesi Mert Müldür cezalı; Burak Yılmaz, Çağlar Söyüncü, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman, Zeki Çelik, Berat Özdemir ve Kaan Ayhan sarı kart ceza sınırında. Bu isimler Karadağ karşısında sarı kart görürse, play-off oynamamız durumunda takımı yalnız bırakacak.
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