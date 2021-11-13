A Milli Takım'ımızın Cebelitarık maçı ilk 11'i belli oldu! (Türkiye - Cebelitarık maçı ilk 11'leri belli oldu)

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Takım'ımız, G grubu 9. hafta maçında Cebelitarık'ı konuk edecek. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma öncesinde millilerin ilk 11'i belli oldu. İşte detaylar...

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 9. haftasında A Milli Takım'ımız, evinde Cebelitarık'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde 15 puanı bulunan Ay yıldızlılar, bu maçı farklı kazanarak gruptan çıkma iddialarını sürdürmek istiyor. Heyecanla beklenen karşılaşma öncesinde ilk 11'ler belli oldu.

İLK 11'LER

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Çağlar, Merih, Caner, Orkun, Hakan, Halil Dervişoğlu, Kerem, Barış Alper, Burak.

Cebelitarık: Coleing, Mouelhi, Chipolina, Annesley, Oliveiro, De Barr, Wiseman, Sergeant, Walker, Valarino, Jolley.

TÜRKİYE - CEBELİTARIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 20:00'de başlayacak olan Türkiye - Cebelitarık maçı TRT 1'den canlı yayınlanacak.

MAÇA UKRAYNALI HAKEM!

A Milli Futbol Takımı'mızın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda 13 Kasım 2021 Cumartesi günü Cebelitarık ile oynayacağı maçın hakemi Ukrayna Futbol Federasyonu'ndan Sergii Boiko oldu.

HEDEF 2'DE 2

Gruptaki son maçında, deplasmanda Letonya'yı 90+9. dakikada Burak Yılmaz'ın penaltıdan attığı golle 2-1 mağlup eden ay-yıldızlı ekip, son iki maç öncesinde Dünya Kupası'na katılma iddiasını sürdürüyor.

G Grubu'nda Hollanda 19 puanla lider durumda bulunurken, 17 puana sahip Norveç ikinci, Türkiye ise 15 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

Grubu lider bitiren ekip Dünya Kupası'na doğrudan katılırken, grup ikincisi ise play-off oynama hakkı elde edecek. Rakiplerinin puan kaybını bekleyen Türkiye, iki maçını da kazanmak istiyor.

CEBELİTARIK İLE 2. KARŞILAŞMA

A Milli Futbol Takımı, karşılaşacağı Cebelitarık ile tarihte 2. kez rakip olacak.

Ay-yıldızlı ekip, rakibiyle 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda 4 Eylül 2021'de oynadığı ilk ve tek maçı 3-0 kazandı.

Milli takım, ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan mücadeleyi, ikinci yarıda Halil Dervişoğlu, Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Karaman'ın golleriyle galip tamamladı.

STEFAN KUNTZ İLE 3. MAÇ

Türkiye, Alman teknik adam Stefan Kuntz yönetiminde 3. maçına Cebelitarık karşısında çıkacak.

Kuntz idaresinde oynadığı ilk maçta İstanbul'da Norveç ile 1-1 berabere kalan ay-yıldızlı ekip, Letonya'yı ise deplasmanda 2-1 mağlup etmeyi başardı.

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