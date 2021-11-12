12 Kasım 2021, Cuma

MİLLİ TAKIM

A Milli Futbol Takımı Cebelitarık maçı hazırlıklarını tamamladı!

Bizim Çocuklar Cebelitarık maçına hazır!
MİLLİ TAKIM
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Giriş Tarihi: 12.11.2021

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda yer alan A Milli Futbol Takımı'mız, Cebelitarık ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Cebelitarık ile yarın oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Teknik Direktör Stefan Kuntz yönetiminde yapılan antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirildi. Antrenman öncesinde Stefan Kuntz sahada takımla toplantı yaptı. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman koordinasyon çalışmaları ile devam etti. Antrenmanın açık olan son bölümünde yarı sahada çift kalede hücum çalışmaları yapıldı. Antrenmanın kapalı olan bölümünde ise Cebelitarık maçının taktiği üzerinde duruldu.

Antrenmana baldırında sakatlığı bulunan Abdülkadir Ömür katılmadı.

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