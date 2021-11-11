11 Kasım 2021, Perşembe

MİLLİ TAKIM

A Milli Takım'ın Dünya Kupası Elemelerinde karşılaşacağı Cebelitarık maçının hakemi Sergii Boiko oldu!

Millilerin Cebelitarık maçının hakemi belli oldu!
MİLLİ TAKIM
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Güncelleme Tarihi: 11.11.2021 Giriş Tarihi: 11.11.2021

A Milli Futbol Takımı'mızın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda 13 Kasım 2021 Cumartesi günü Cebelitarık ile oynayacağı maçın hakemi Ukrayna Futbol Federasyonu'ndan Sergii Boiko oldu. | Son dakika spor haberleri

A Millî Takımımızın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda 13 Kasım 2021 Cumartesi günü Cebelitarık ile oynayacağı maçın hakemi belli oldu.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak ve 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Ukrayna Futbol Federasyonu'ndan Sergii Boiko yönetecek.

Boiko'nun yardımcılıklarını Volodymyr Volodin ve Viktor Nyzhnyk yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Viktor Kopiievskyi olacak. Maçta aynı ülkeden Ievgenii Aranovskyi VAR, Viktor Matyash ise AVAR olarak görev alacak.

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