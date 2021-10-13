Stefan Kuntz Letonya - Türkiye maçı sonrası gözyaşlarını tutamamıştı! Sebebi ortaya çıktı

KUNTZ İLK KEZ AİLE HASRETİ ÇEKİYOR

Teknik direktörlük kariyerinde ilk kez böylesine stresi yüksek bir görev kabul eden Stefan Kuntz, aynı zamanda ilk kez ailesinden bu kadar uzun bir süre ayrı kaldı. Takvim'in haberine göre; bu iki önemli gerçeğe Letonya maçının kritik önemi de eklenince Alman hoca galibiyet sonrası gözyaşı döktü.