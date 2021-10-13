13 Ekim 2021, Çarşamba

MİLLİ TAKIM

Stefan Kuntz Letonya - Türkiye maçı sonrası gözyaşlarını tutamamıştı! Sebebi ortaya çıktı

Milli Takım haberleri: 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı'mız gruptaki 8. maçında Letonya'ya konuk olmuştu. Ay-Yıldızlılar, 1-0 geriye düştüğü maçı 75. dakikada Serdar Dursun ve 90+9. dakikada Burak Yılmaz'ın penaltıdan attığı golle 2-1 mağlup ederek kritik bir 3 puanı hanesine yazdırmıştı. Karşılaşma sonrası ise Milli Takım'ın başındaki ilk galibiyetini alan teknik direktör Stefan Kuntz, gözyaşlarına hakim olamamıştı. Alman çalıştırıcının maç sonu duygusal anlar yaşamasının sebebi ortaya çıktı. İşte detaylar...

Stefan Kuntz Letonya - Türkiye maçı sonrası gözyaşlarını tutamamıştı! Sebebi ortaya çıktı
MİLLİ TAKIM
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Giriş Tarihi: 13.10.2021

Letonya maçında Burak Yılmaz'ın penaltı golüne çocuklar gibi sevinen maçın bitiş düdüğü ile birlikte elleriyle yüzünü kapatıp gözyaşlarını gizlemeye çalışan Stefan Kuntz maça damgasını vurmuştu. Alman teknik adamın neden böylesine duygusal bir boşalma yaşadığı ise herkesin merak konusu olmuştu. Gerçekler ise ortaya çıktı.

Stefan Kuntz Letonya - Türkiye maçı sonrası gözyaşlarını tutamamıştı! Sebebi ortaya çıktı

KUNTZ İLK KEZ AİLE HASRETİ ÇEKİYOR

Teknik direktörlük kariyerinde ilk kez böylesine stresi yüksek bir görev kabul eden Stefan Kuntz, aynı zamanda ilk kez ailesinden bu kadar uzun bir süre ayrı kaldı. Takvim'in haberine göre; bu iki önemli gerçeğe Letonya maçının kritik önemi de eklenince Alman hoca galibiyet sonrası gözyaşı döktü.

Stefan Kuntz Letonya - Türkiye maçı sonrası gözyaşlarını tutamamıştı! Sebebi ortaya çıktı

KATAR 2022'YE SONUNA KADAR İNANIYOR

Takım yenik durumdayken de inancını hiç kaybetmeyen Kuntz, son dakikada gelen galibiyet sonrası büyük bir rahatlama yaşadı. Alman teknik adam, karşılaşma sonrasında Dünya Kupası finallerine gitmeye olan inancını da dile getirerek ne kadar motive olduğunu da ortaya koydu.

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