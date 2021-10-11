11 Ekim 2021, Pazartesi

MİLLİ TAKIM

Serdar Dursun A Milli Takım formasıyla ilk maçında ilk golünü attı!

Serdar Dursun ilk maçında golünü attı!
MİLLİ TAKIM
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Giriş Tarihi: 11.10.2021

Süper Lig'de Fenerbahçe forması giyen Serdar Dursun, A Milli Takım'ın kadrosuna da davet edilmişti. 30 yaşındaki forvet, Ay-yıldızlı formayla çıktığı ilk maçında Letonya karşısında golünü atmayı başardı. Maçın 65. dakikasında oyuna giren Serdar Dursun, 75'te yaptığı kafa vuruşu ile skoru 1-1'e getirmeyi başardı.

2022 Dünya Kupası Elemeler G Grubu'nun 8. maçında A Milli Futbol Takımı'mız Letonya'ya konuk oldu. Ay-Yıldızlılar baskın oyununa karşı 70. dakikada Merih Demiral'ın talihsiz vuruşu sonucu 1-0 geriye düşerken, bu gole yanıt 76. dakikada Serdar Dursun'dan geldi.

Fenerbahçeli futbolcu Serdar Dursun Ay-Yıldızlı formayla ilk maçında gol sevinci yaşadı. 29 yaşındaki golcü oyuncu, mücadelenin 65. dakikasın Orkun Kökçü'nün yerine oyuna dahil olmuştu.

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