11 Ekim 2021, Pazartesi

MİLLİ TAKIM

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz Letonya maçı öncesi konuştu! "Bizim ideal 11'imiz..."

Kuntz mücadele öncesi konuştu! Bizim ideal 11’imiz...
MİLLİ TAKIM
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Giriş Tarihi: 11.10.2021

A Milli Takım'ımızın teknik direktörü Stefan Kuntz, ikinci sınavında Letonya karşısına çıkıyor. Mücadele öncesinde Alman teknik adam açıklamalarda bulundu. Stefan Kuntz, "Bizim ideal 11'imiz sahaya çıkan 11 mi olacak? Bunu sahada çıkacak performansa göre göreceğiz" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...

İşte Stefan Kuntz'un açıklamalarından satır başları;

"Norveç'e göre farklı bir takım, uzun toplarla, katı savunma yapan bir takım. Takımdan neyi görmek isterim, dengeli olmayı sahada görmek isterim."

"Bizim ideal 11'imiz sahaya çıkan 11 mi olacak? Bunu sahada çıkacak performansa göre göreceğiz."

"Orta sahada yaratıcı oyuncu olmasını istediğimiz için Orkun'a ilk 11'de süre verdik."

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