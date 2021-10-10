10 Ekim 2021, Pazar

MİLLİ TAKIM

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz Letonya maçı öncesi konuştu! "Zaman gerekiyor"

Stefan Kuntz Letonya maçı öncesi konuştu! Zaman gerekiyor
MİLLİ TAKIM
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Güncelleme Tarihi: 10.10.2021 Giriş Tarihi: 10.10.2021

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Letonya ile oynanacak olan maç öncesinde açıklamalarda bulundu. Alman teknik adam, "Topla daha iyi olma çalışmalarımız devam ediyor, takımla çok fazla çalışamadık. Takımla daha fazla zaman geçirmem gerekiyor. Zaman gerekiyor her şey için" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Letonya ile oynanacak olan maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

İşte Kuntz'un açıklamaları:

Taktik ve formasyonla alakalı çok fazla detaya girmek istemiyoruz. Çağlar'ın yanı sıra Ozan Kabak'ın da cezası bitti. Ben yarın takıma 11'i açıklayacağım. Bu yüzden çift santrfor oynayıp oynamayacağımızla alakalı sorunuzu yanıtlayamıyorum.

TAKIMLA DAHA FAZLA ZAMAN GEÇİRMEM GEREKİYOR

Topu alır almaz kaptırmak, istediğimiz bir plan değildi, biz bunu düşünmüyorduk. Topla daha iyi olma çalışmalarımız devam ediyor, takımla çok fazla çalışamadık. Takımla daha fazla zaman geçirmem gerekiyor. Zaman gerekiyor her şey için.

İLK İSTEDİĞİMİZ ŞEY YARIN GALİBİYETİ ALMAK

İlk olarak yarın güzel bir sonuç almak istiyoruz. İlk istediğimiz şey yarın galibiyeti almak, kökten değişiklikler için çok erken. Bu galibiyeti aldıktan sonra, gerekli şeyleri konuşuruz.

Letonya'nın eksik yönleri mevkidaşımı ilgilendirir. Hollanda maçlarını izledim ve iyi bir takım olduklarını düşünüyorum.

Stefan Kuntz Letonya maçı öncesi konuştu!

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