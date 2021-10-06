06 Ekim 2021, Çarşamba

MİLLİ TAKIM

Malta 1-6 Türkiye U17 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Ümit Milliler Malta’ya fark attı!
MİLLİ TAKIM
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Güncelleme Tarihi: 06.10.2021 Giriş Tarihi: 06.10.2021

U17 Milli Takımı'mız, UEFA U17 Avrupa Futbol Şampiyonası eleme turu ilk müsabakasında karşılaştığı Malta'yı 6-1 yendi. Milliler, eleme turundaki ikinci maçını 9 Ekim Cumartesi günü Karadağ ile oynayacak. | Son dakika spor haberleri

U17 Milli Takımı, UEFA U17 Avrupa Futbol Şampiyonası eleme turu ilk maçında Malta'yı 6-1 mağlup etti.

Millilerin golleri, 15' ve 78'de Semih Kılıçsoy, 32' ve 90+2'de Emirhan Acar, 37 ve 57'de de Arda Güler'den geldi.

Maltanın tek sayısını 67'de Zak Barbara kaydetti.

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