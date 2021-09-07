Ümit Milli Takım İskoçya karşısında! Türkiye U21 - İskoçya U21 | İlk 11'ler belli oldu
Ümit Milli Takım'ımız 2023 UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde İskoçya ile karşı karşıya gelecek. I grubunda mücadele eden Milli Takım'ımız, gruptaki ilk maçında Belçika'ya mağlup olmuştu. Milliler, ikinci maçında galibiyeti istiyor. Mücadele öncesinde ilk 11'ler belli oldu.
2023 UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele eden Ümit Milli Takım'ımız, İskoçya U21 takımı ile karşı karşıya gelecek. I grubunda mücadele eden milliler, gruptaki ilk maçında Belçika U21 takımına mağlup olmuştu. Mücadele öncesinde ilk 11'ler belli oldu.
İLK 11'LER
Türkiye: Ersin Destanoğlu; Bünyamin Balcı, Yusuf Can Esendemir, Ravil Tagir, Eren Elmalı; Ali Kaan Güneren, Umut Güneş; Gökdeniz Bayrakdar, Ömer Faruk Beyaz, Barış Alper Yılmaz; Ali Akman.
İskoçya: Sinclair, Ramsay, Josh Doig, Welsh, Lewis Mayo, James Scott, Middleton, Stephen Kelly, Montgormery, Kennedy, Williamson.
TÜRKİYE İSKOÇYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Türkiye U21 - İskoçya U21 maçı saat 19.30'da başlayacak, mücadele A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.
HIRVAT HAKEM YÖNETECEK
Karşılaşmayı Hırvatistan Futbol Federasyonu'ndan hakem Igor Pajac yönetecek.
ADAY KADROMUZ
Ümit Milli Takımımızın İskoçya maçı aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:
Kaleciler: Ersin Destanoğlu (Beşiktaş A.Ş.), Doğan Alemdar (Stade Rennais FC), Muhammet Taha Tepe (Trabzonspor A.Ş.)
Defans: Atakan Gündüz (İstanbulspor A.Ş.), Cenk Özkaçar (OH Leuven), Ravil Tagir (Medipol Başakşehir FK), Yusuf Can Esendemir (Altınordu), Cemali Sertel (Çaykur Rizespor A.Ş.), Melih Altıkulaç (Yılport Samsunspor), Evren Eren Elmalı (Kasımpaşa A.Ş.), Serhat Ahmetoğlu (Vavacars Fatih Karagümrük), Bünyamin Balcı (Fraport TAV Antalyaspor)
Orta Saha: Ali Kaan Güneren (MKE Ankaragücü), Umut Güneş (Aytemiz Alanyaspor), Efe Tatlı (Vavacars Fatih Karagümrük), Doğucan Haspolat (Kasımpaşa A.Ş.), Muhammed Gümüşkaya (Fenerbahçe A.Ş.), Erkan Eyibil (Fraport TAV Antalyaspor), Ömer Faruk Beyaz (VfB Stuttgart), Burak İnce (Altınordu), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray A.Ş.), Yunus Akgün (Galatasaray A.Ş.), Batuhan Kör (Bursaspor)
Forvet: Yusuf Barası (AZ Alkmaar), Gökdeniz Bayrakdar (Fraport TAV Antalyaspor), Enis Destan (Altınordu), Ali Akman (NEC Nijmegen)
Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu: Tolunay Kafkas
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