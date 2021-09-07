Son dakika spor haberi: Bir kere yaptık yine yaparız! İşte Hollanda - Türkiye maçı muhtemel 11'leri...
2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Takım'ımız, G grubundaki 6. maçında Hollanda ile karşı karşıya gelecek. Güçlü rakibimizle oynadığımız gruptaki ilk maçı 4-2 kazanmıştık. Ay-yıldızlılar, bu zaferi bir kez daha yaşamak için sahaya çıkacak. İşte Holanda - Türkiye maçı öncesi muhtemel 11'ler...
FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda yer alan A Milli Takım, bugün final gibi bir 90 dakikaya çıkacak. Gruptaki 6. maçını oynayacak olan lider Türkiye, takipçisi Hollanda'ya konuk olacak. TRT 1'den yayınlanacak olan bu zorlu karşılaşma saat 21.45'te başlayacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan ilk karşılaşmada rakibini 4-2 mağlup eden millilerimiz, rövanşı da kazanması halinde finallere giden yolda çok büyük avantaj sağlayacak.
HOLLANDA - TÜRKİYE MAÇI MUHTEMEL 11'LER
HOLLANDA - Bijlow, Dumfries, Vrij, Malacia, Blind, Jong, Wijnaldum, Klaassen, Berghuis, Bergwijn, Depay
TÜRKİYE - Altay, Zeki, Çağlar, Merih, Mert, Okay, Cengiz, Ocan, Yusuf, Hakan, Burak
TEK EKSİK VAR
Teknik direktör Şenol Güneş'in açıkladığı ilk aday kadrodaki tüm isimler kampa katılırken, Türkiye sakatlığı devam eden sol bek Umut Meraş'tan yoksun olacak. Ay-yıldızlıların Cebelitarık'ı 3-0 yendiği maçın 11'inde birçok yıldız ismini kulübeye çeken Güneş, Hollanda karşısında tüm kozlarını en başından kullanacak. Bu arada Karadağ karşılaşmasında eldivenleri giyen, Cebelitarık'a karşı yedek oturan Altay Bayındır'ın bugün 11'de başlaması bekleniyor.
14. RANDEVU
Türkiye, bugün konuk olacağı Hollanda ile tarihinde 14. kez karşılaşacak. Oynanan 13 maçın 4'ünü kazanan A Milli Takım, 5 yenilgi, 4 de beraberlik aldı. Bu müsabakalarda 13 kez rakip fileleri havalandıran ay-yıldızlılar, kalesinde ise 15 gol gördü.
GÜNEŞ'İN 82. MAÇI
Teknik direktör Şenol Güneş, bugünkü Hollanda maçıyla birlikte A Milli Takım'ın başında 82. maçına çıkacak. Ay-yıldızlı ekibimizde ikinci dönemini geçiren tecrübeli hoca, 81 karşılaşmada 38 galibiyet sevinci yaşarken, 23 beraberlik, 20 yenilgi aldı. Güneş yönetimindeki Türkiye, 126 gol attı, kalesinde 84 gole engel olamadı.
2021'DE 12 SINAV
A Milli Takım, bugünkü Hollanda sınavı ile 2021 yılındaki 12. maçına çıkacak. Bu sene oynadığı 11 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 de yenilgi alan Türkiye, bu karşılaşmalarda 20 gol attı, kalesinde de 16 gol gördü.
Türkiye, bugün tarihindeki 598. maçına çıkacak. A Milli Takım, 98 yıllık tarihinde oynadığı 597 karşılaşmada 227 galibiyet, 143 beraberlik ve 227 yenilgi aldı. Bu maçlarda rakip fileleri 795 kez havalandıran ay-yıldızlı ekibimiz kalesinde ise 853 gol gördü. (Fotomaç)
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