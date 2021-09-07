Hollanda Türkiye maçı canlı (Hollanda-Türkiye maçı canlı anlatım)

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda yer alan A Milli Futbol Takımı'mız, ilk 5 maç sonucunda topladığı 11 puanla zirvede yer alıyor. Grubun 6. maçında Türkiye ile Hollanda karşı karşıya geliyor. Hollanda Türkiye maçının tüm detayları ve mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Türkiye, Hollanda'ya konuk oluyor. A Milliler, grupta daha önce oynadığı 5 maçtan 3 galibiyet ve 2 beraberlik çıkarmıştı. Namağlup şekilde liderliğini sürdüren ay-yıldızlılar Hollanda'yı da yenerek yoluna emin adımlarla devam etmek istiyor. Mücadelenin tüm detayları haberimizde...

HOLLANDA TÜRKİYE İLK 11'LER

Hollanda: Bijlow, Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Blind, De Jong, Wijnaldum, Klaassen, Berghuis, Bergwijn, Depay.

Türkiye: Uğurcan, Kaan, Merih, Çağlar, Mert Müldür, Okay, Orkun, Hakan, Cengiz, Kenan, Burak.

OZAN TUFAN YEDEK, ZEKİ ÇELİK KADRODA YOK

İngiltere'deki çalışma izni işlemlerinin uzamasından dolayı Cebelitarık maçına yetişemeyen Ozan Tufan, Hollanda'da kafileye dahil oldu ve teknik direktör Şenol Güneş tarafından maça yedek başlatıldı. Cebelitarık maçında sakatlanan Zeki Çelik ise maç kadrosunda yer almadı. Maç kadrosuna giremeyen diğer iki futbolcu ise Enes ve Alpaslan Öztürk oldu.

TÜRK TARAFTARLAR TRİBÜNLERİ DOLDURDU

A Milli Takım'ın Hollanda karşılaşmasına, bu ülkede yaşayan vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Kendilerine ayrılan bölümü tamamen dolduran Türk vatandaşları, maç öncesi ve maç sırasında kuvvetli tezahüratlarıyla A Milli Takım'a moral verdi. Ayrıca Türkiye forması giymemesi koşuluyla Hollandalı taraftarların oturduğu bölümlerden de bilet alan yüzlerce taraftarın olduğu belirtildi. Öte yandan Hollanda'da iki doz Covid-19 aşısını yaptıranların yanı sıra, son iki günde PCR testi yaptıran taraftarların statlara girişleri sağlandı.

HOLLANDA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Hollanda - Türkiye maçı saat 21.45'te başladı ve TRT 1'den canlı yayınlanıyor. Hollanda Türkiye maçını İtalyan hakem Daniele Orsato yönetiyor.

2021'DEKİ 12. MAÇ

Milliler, Hollanda mücadelesiyle 2021 yılındaki 12. maçına çıktı.

Bu yıl oynadığı 11 maçta 5 galibiyet alan milli takım, 3 beraberlik ve 3 de yenilgi yaşadı. Bu karşılaşmalarda 20 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 16 gol gördü.

Milli takım, bu yılın ilk maçında 24 Mart'ta Hollanda ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlı ekip, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçında İstanbul'da rakibini 4-2 yendi.

Grubun ikinci karşılaşmasını İspanya'da Norveç ile oynayan Türkiye, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Milliler, gruptaki üçüncü maçında Letonya ile 3-3, dördüncü karşılaşmasında da Karadağ ile 2-2 berabere kaldı. Türkiye, gruptaki beşinci maçında ise Cebelitarık'ı deplasmanda 3-0 mağlup etti. Ay-yıldızlı ekip, Azerbaycan ile Alanya'da oynadığı özel maçı 2-1 kazanırken, millilerin Antalya'da Gine ile oynadığı özel maç 0-0 sona erdi. Milli takım, EURO 2020 öncesinde oynadığı son özel maçta ise Almanya'da Moldova'yı 2-0 yendi. Ay-yıldızlı ekip, EURO 2020'nin açılış karşılaşmasında İtalya'ya 3-0, ikinci maçında Galler'e 2-0 ve grubun son maçında da İsviçre'ye 3-1 kaybetti.

TÜRKİYE 598. MAÇINA ÇIKIYOR

A Milli Futbol Takımı, Hollanda maçıyla tarihinde 598. kez sahaya çıktı.

Ay-yıldızlılar, 98 yıllık tarihinde 321'i resmi, 276'sı özel 597 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 227 galibiyet, 143 beraberlik ve 227 yenilgi yaşadı.

Milli takım, 254'ü deplasmanda, 260'ı evinde, 83'ü de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 795 gol attı, kalesinde 853 gol gördü.

Bugüne kadar 90 farklı ülke milli takımıyla mücadele eden milliler, 597 karşılaşmanın 514'ünü Avrupa, 33'ünü Asya, 23'ünü Amerika, 24'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

Milliler, 597 maçta tek hükmen galibiyeti Yunanistan karşısında aldı. Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0 tescil etti.

Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ve FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.

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