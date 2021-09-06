07 Eylül 2021, Salı
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İŞTE O SÖZLER;
Yeniden başlıyoruz, Hollanda ile başlamıştık, Cebelitarık ile bitirdik. 11 puan ile bitirdik ilk periyodu, arkamızdan sürekli iki takım geliyor. Burada alacağımız 3 puan ile Norveç karşısına rahat gidebiliriz. Oynadığımız 5 maçta da galibiyet için oynadık, bunu istatistiklere bakarak anlayabilirsiniz. Yarın da kazanmak için sahaya çıkacağız.
Fiziki koşullar da bizi etkiliyor, kadroyu da ona göre yapıyoruz ama tüm takımın hazır olduğunu düşünüyorum. 26 kişilik bir kadroya sahibiz, 23 kişilik kadro olacak. 2 oyuncunun sıkıntısı var, yarın belli olacak.
Dışarıdan ''5 maçta 11 puan'' deseler, iyi deriz. Şans deniyor ama neler yaptığımızı biliyoruz.
Hollanda ve Norveç ile oynadığımız 2 maçta gösterdiğimiz performansı diğer maçlarda göremedim, Karadağ maçında gösterdiğimiz oyun anlayışından memnunum.
İpler bizim elimizde. Hollanda ve Norveç maçları belirleyici olacak.
Hollanda'yı yenersek, ''işler bitti'' diyemeyiz. Norveç maçını da kazansak, ''bitti'' diyemeyiz. Diğer maçlarda 4 puan aldığımız için garanti diyemiyoruz.
İlk maçta Hollanda'da defans pozisyonunda değişimler oldu, van Dijk döndü. Dumfries geri döndü. Disiplinli ve çalışkan bir takım, önde basmayı, pres yapmayı seven bir takım. İyi bir takımla oynayacağız.
Yarın çekişmeli bir karşılaşma oynanacak.
Zeki'yle ilgili bir olumsuzluk var. Bir yırtık yok ama sertlik var. Bekletiyoruz ama şu an zor gözüküyor.
Oyunlara bakıldığı zaman Letonya ve Karadağ maçlarında bu kadar rahat gol yenmemeli, puan verilmemeliydi. Mesela İsviçre - İtalya maçını izledim. İsviçre kalecisi tek başına maç aldı. Biz daha takım olarak ezilmedik.
Hollanda Türkiye maçı öncesi Şenol Güneş'ten Zeki Çelik açıklaması
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Hollanda ile oynanacak karşılaşma öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Güneş, "Zeki'yle ilgili bir olumsuzluk var. Bir yırtık yok ama sertlik var. Bekletiyoruz ama şu an zor gözüküyor. Oyunlara bakıldığı zaman Letonya ve Karadağ maçlarında bu kadar rahat gol yenmemeli, puan verilmemeliydi. Mesela İsviçre - İtalya maçını izledim. İsviçre kalecisi tek başına maç aldı. Biz daha takım olarak ezilmedik." dedi.
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Hollanda ile oynanacak karşılaşma öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
İŞTE O SÖZLER;
Yeniden başlıyoruz, Hollanda ile başlamıştık, Cebelitarık ile bitirdik. 11 puan ile bitirdik ilk periyodu, arkamızdan sürekli iki takım geliyor. Burada alacağımız 3 puan ile Norveç karşısına rahat gidebiliriz. Oynadığımız 5 maçta da galibiyet için oynadık, bunu istatistiklere bakarak anlayabilirsiniz. Yarın da kazanmak için sahaya çıkacağız.
Fiziki koşullar da bizi etkiliyor, kadroyu da ona göre yapıyoruz ama tüm takımın hazır olduğunu düşünüyorum. 26 kişilik bir kadroya sahibiz, 23 kişilik kadro olacak. 2 oyuncunun sıkıntısı var, yarın belli olacak.
Dışarıdan ''5 maçta 11 puan'' deseler, iyi deriz. Şans deniyor ama neler yaptığımızı biliyoruz.
Hollanda ile oynadığımız oyunu, diğer zayıf görünen takımlara oynasak daha farklı biterdi. Bazı maçlar da şansımız yanımızda değildi.
Hollanda ve Norveç ile oynadığımız 2 maçta gösterdiğimiz performansı diğer maçlarda göremedim, Karadağ maçında gösterdiğimiz oyun anlayışından memnunum.
İpler bizim elimizde. Hollanda ve Norveç maçları belirleyici olacak.
Hollanda'yı yenersek, ''işler bitti'' diyemeyiz. Norveç maçını da kazansak, ''bitti'' diyemeyiz. Diğer maçlarda 4 puan aldığımız için garanti diyemiyoruz.
İlk maçta Hollanda'da defans pozisyonunda değişimler oldu, van Dijk döndü. Dumfries geri döndü. Disiplinli ve çalışkan bir takım, önde basmayı, pres yapmayı seven bir takım. İyi bir takımla oynayacağız.
Yarın çekişmeli bir karşılaşma oynanacak.
Zeki'yle ilgili bir olumsuzluk var. Bir yırtık yok ama sertlik var. Bekletiyoruz ama şu an zor gözüküyor.
Oyunlara bakıldığı zaman Letonya ve Karadağ maçlarında bu kadar rahat gol yenmemeli, puan verilmemeliydi. Mesela İsviçre - İtalya maçını izledim. İsviçre kalecisi tek başına maç aldı. Biz daha takım olarak ezilmedik.
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