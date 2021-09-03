03 Eylül 2021, Cuma

MİLLİ TAKIM

Türkiye U21 - Belçika U21 maçı A Spor'da! UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde ilk maç A Spor'da

Ümit Milliler’in maçı A Spor’da
MİLLİ TAKIM
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Giriş Tarihi: 03.09.2021

A Milli Takım'ımızın Dünya Kupası eleme heyecan sürerken, futbolseverleri bir taraftan da Ümit Milli Takım'ın Avrupa Şampiyonası Elemeleri heyecanı saracak. Ümit Milli Takım'ın UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde ilk maçı bugün A Spor'dan ekranlara gelecek.

Ümit Milli Takım'ın UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde ilk maçı bugün A Spor'dan ekranlara gelecek. I Grubu'nda yer alan ay-yıldızlı ekibimiz, organizasyondaki ilk sınavını Belçika'ya karşı verecek. Bursa'daki Bitci Timsah Park'ta oynanacak karşılaşmayı Macar hakem Adam Farkas yönetecek. Teknik direktör Tolunay Kafkas yönetimindeki Ümit Milliler, gruptaki ikinci maçında da 7 Eylül Salı günü aynı statta İskoçya ile karşı karşıya gelecek. Bu arada millilerin I Grubu'ndaki diğer rakipleri arasında Kazakistan ve Danimarka da yer alıyor.
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