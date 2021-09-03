03 Eylül 2021, Cuma
BİZE ULAŞIN
Türkiye U21 - Belçika U21 maçı A Spor'da! UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde ilk maç A Spor'da
A Milli Takım'ımızın Dünya Kupası eleme heyecan sürerken, futbolseverleri bir taraftan da Ümit Milli Takım'ın Avrupa Şampiyonası Elemeleri heyecanı saracak. Ümit Milli Takım'ın UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde ilk maçı bugün A Spor'dan ekranlara gelecek.
Ümit Milli Takım'ın UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde ilk maçı bugün A Spor'dan ekranlara gelecek. I Grubu'nda yer alan ay-yıldızlı ekibimiz, organizasyondaki ilk sınavını Belçika'ya karşı verecek. Bursa'daki Bitci Timsah Park'ta oynanacak karşılaşmayı Macar hakem Adam Farkas yönetecek. Teknik direktör Tolunay Kafkas yönetimindeki Ümit Milliler, gruptaki ikinci maçında da 7 Eylül Salı günü aynı statta İskoçya ile karşı karşıya gelecek. Bu arada millilerin I Grubu'ndaki diğer rakipleri arasında Kazakistan ve Danimarka da yer alıyor.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
MİLLİ TAKIM HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası