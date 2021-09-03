Türkiye - Belçika maçı ne zaman? Türkiye Ümit Milli Takım maçı saat kaçta ve hangi kanalda? | U21 Avrupa Şampiyonası
Türkiye Ümit Milli Takımı ile Belçika, Avrupa Şampiyonası Elemeleri kapsamında kozlarını paylaşacak. Tolunay Kafkas yönetimindeki Ümit Milli Takım, 3 puan için sahaya çıkacak. Mücadele öncesinde merak edilenler arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Türkiye - Belçika maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?
Türkiye Ümit Milli Takımı, Belçika ile kozlarını paylaşacak. Avrupa Şampiyonası'na katılım için oldukça önemli olan mücadele öncesinde milliler, hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü. Maçın detayları merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Türkiye - Belçika maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?
TÜRKİYE - BELÇİKA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Türkiye - Belçika maçı 3 Eylül Cuma günü saat 20:00'de A Spor ekranlarında canlı yayınlanacak.
ADAY KADRO
Genç Milli Takımlar Sorumlusu ve Ümit Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Tolunay Kafkas tarafından belirlenen aday kadroda yer alan oyuncular şöyle:
Kaleci: Ersin Destanoğlu ( Beşiktaş ), Doğan Alemdar (Yukatel Kayserispor), Berke Özer (Fenerbahçe).
Defans: Atakan Gündüz (İstanbulspor), Furkan Bayır (Aytemiz Alanyaspor), Cenk Özkaçar (OH Leuven), Ravil Tagir (Medipol Başakşehir), Yusuf Can Esendemir (Altınordu), Cemali Sertel (Çaykur Rizespor), Melih Altıkulaç (Olympique Lyon), Evren Eren Elmalı (Kasımpaşa), Serhat Ahmetoğlu (VavaCars Fatih Karagümrük), Bünyamin Balcı (Fraport TAV Antalyaspor).
Orta Saha: Ali Kaan Güneren (MKE Ankaragücü), Umut Güneş (Aytemiz Alanyaspor), Efe Tatlı (VavaCars Fatih Karagümrük), Doğucan Haspolat (Kasımpaşa), Muhammed Gümüşkaya (Fenerbahçe), Erkan Eyibil (Fraport TAV Antalyaspor), Ömer Faruk Beyaz (Stuttgart), Burak İnce (Altınordu), Barış Alper Yılmaz ( Galatasaray ), Yunus Akgün (Galatasaray), Batuhan Kör (Bursaspor)
Forvet: Yusuf Barası (AZ Alkmaar), Gökdeniz Bayrakdar (Fraport TAV Antalyaspor), Enis Destan (Altınordu), Tiago Çukur (Doncaster Rovers), Ali Akman (NEC Nijmegen)
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