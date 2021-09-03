03 Eylül 2021, Cuma

MİLLİ TAKIM

Türkiye - Belçika maçı ne zaman? Türkiye U21 maçı saat kaçta ve hangi kanalda? | Ümit Milli Takım

Türkiye - Belçika maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
MİLLİ TAKIM
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Giriş Tarihi: 03.09.2021

Ümit Milli Takım kritik bir karşılaşmaya çıkacak. Türkiye ile Belçika U21 takımları kozlarını paylaşacak. Avrupa Şampiyonası Elemelerinde mücadele eden milliler 3 puan için sahaya çıkacak. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Türkiye - Belçika maçı ne zaman? Türkiye U21 maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Türkiye Ümit Milli Takımı, Belçika ile kozlarını paylaşacak. Avrupa Şampiyonası'na katılım için oldukça önemli olan mücadele öncesinde milliler, hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü. Maçın detayları merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Türkiye - Belçika maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

TÜRKİYE - BELÇİKA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Türkiye - Belçika maçı 3 Eylül Cuma günü saat 20:00'de A Spor ekranlarında canlı yayınlanacak.

ADAY KADRO

Genç Milli Takımlar Sorumlusu ve Ümit Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Tolunay Kafkas tarafından belirlenen aday kadroda yer alan oyuncular şöyle:

Kaleci: Ersin Destanoğlu ( Beşiktaş ), Doğan Alemdar (Yukatel Kayserispor), Berke Özer (Fenerbahçe).

Defans: Atakan Gündüz (İstanbulspor), Furkan Bayır (Aytemiz Alanyaspor), Cenk Özkaçar (OH Leuven), Ravil Tagir (Medipol Başakşehir), Yusuf Can Esendemir (Altınordu), Cemali Sertel (Çaykur Rizespor), Melih Altıkulaç (Olympique Lyon), Evren Eren Elmalı (Kasımpaşa), Serhat Ahmetoğlu (VavaCars Fatih Karagümrük), Bünyamin Balcı (Fraport TAV Antalyaspor).

Orta Saha: Ali Kaan Güneren (MKE Ankaragücü), Umut Güneş (Aytemiz Alanyaspor), Efe Tatlı (VavaCars Fatih Karagümrük), Doğucan Haspolat (Kasımpaşa), Muhammed Gümüşkaya (Fenerbahçe), Erkan Eyibil (Fraport TAV Antalyaspor), Ömer Faruk Beyaz (Stuttgart), Burak İnce (Altınordu), Barış Alper Yılmaz ( Galatasaray ), Yunus Akgün (Galatasaray), Batuhan Kör (Bursaspor)

Forvet: Yusuf Barası (AZ Alkmaar), Gökdeniz Bayrakdar (Fraport TAV Antalyaspor), Enis Destan (Altınordu), Tiago Çukur (Doncaster Rovers), Ali Akman (NEC Nijmegen)

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