Türkiye 0 - 3 Belçika (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Türkiye Ümit Milli Takımı'mız, 2023 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde sahne aldı. Milliler, Bursaspor'un sahası Timsah Park'ta Belçika ile kozlarını paylaştı. A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanan zorlu mücadelede kazanan taraf 3-0'lık skorla Belçika oldu. Belçika'nın gollerini Lois Openda(2) ve Vertessen kaydetti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Türkiye Ümit Milli Takımı'mız 2023 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde sahne aldı. Millilerimiz, Bursaspor'un stadı olan Timsah Park'ta Belçika ile karşılaştı.
Türkiye, karşılaşmaya; Ersin, Cemali, Ravil, Furkan, Bünyamin, Umut Güneş, Doğucan, Gökdeniz, Ömer Faruk, Barış Alper ve Ali Akman 11'iyle başladı.
Belçika karşısında baskılı bir oyun sergileyen Ümit Milli Takım, 31. dakikada Lois Openda'nın golüyle 1-0 geriye düştü.
İkinci yarıda birçok pozisyon yakalayan Türkiye, aradığı golü bulamadı.
81. dakikada Belçika'da yeniden sahneye çıkan Openda, skoru 2-0'a getirdi.
Türkiye'de 90+1'de Furkan Bayır ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
Belçika'da Vertessen 90+2'de skoru 3-0 yaptı ve milliler mücadeleden 3-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.
Belçika, bu sonuçla grupta 2'de 2 yaparken, Türkiye ilk maçında puanla tanışamadı.
MAÇIN GOLLERİ:
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