03 Eylül 2021, Cuma

MİLLİ TAKIM

Son dakika spor haberi: A Milli Futbol Takımı Cebelitarık maçının hazırlıklarını tamamladı

Milliler Cebelitarık maçına hazır
MİLLİ TAKIM
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Giriş Tarihi: 03.09.2021

Son dakika spor haberleri: 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda cumartesi günü Cebelitarık ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Karşılaşmanın oynanacağı Victoria Stadı'nda teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki idmanın ilk 15 dakikası, basına açık gerçekleştirildi.

Antrenman, Şenol Güneş'in saha ortasında oyuncularla yaptığı konuşmanın ardından başladı.

Isınmayla başlayan idman, pas çalışmasıyla sürdü. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Cebelitarık karşılaşmasının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği belirtildi.

Milli takım kampına İspanya'da katılan Ozan Kabak ve Çağlar Söyüncü de antrenmanda yer aldı.

Kart cezalısı Burak Yılmaz ile sakatlığı bulunan Abdülkerim Bardakcı ise idmana katılmadı. Kamp yapılan otelde kalan iki oyuncu, yarınki mücadelede forma giyemeyecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, A Milli Takımlar Sorumlusu Selim Soydan ve TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş da antrenmanı izledi.

Victoria Stadı'nda cumartesi günü oynanacak maç, TSİ 21.45'te başlayacak.

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