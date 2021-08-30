30 Ağustos 2021, Pazartesi

MİLLİ TAKIM

Türkiye maçı ne zaman? Türkiye - Karadağ maçı saat kaçta ve hangi kanalda? | Dünya Kupası Elemeleri

Türkiye - Karadağ maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
MİLLİ TAKIM
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Güncelleme Tarihi: 30.08.2021 Giriş Tarihi: 30.08.2021

A Milli Futbol Takımı'mız, EURO 2020'nin ardından Dünya Kupası Elemeleri'nde boy gösterecek. G Grubu'nda 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alan Türkiye, 4. maçında Karadağ'ı konuk edecek. Şenol Güneş yönetimindeki Türkiye, Karadağ'ı yenerek liderliği sürdürmek istiyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Türkiye Karadağ maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

EURO 2020'de beklenen sonucu elde edemeyen A Milli Futbol Takımı'mız, 2022 Dünya Kupası elemelerine odaklandı. Karadağ, Cebelitarık ve Hollanda ile karşılaşacak olan Türkiye, Karadağ maçı ile futbolseverlerin karşısına çıkacak. Seyircili oynanacak maç ile ilgili detaylar araştırılıyor.

TÜRKİYE KARADAĞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye Karadağ futbol maçı 1 Eylül Çarşamba günü 21:45'te Vodafone Park'ta oynanacak. Mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak.

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ADAY KADRO

Kaleci: Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe).

Savunma: Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Alpaslan Öztürk (Galatasary), Merih Demiral (Atalanta), Ozan Kabak (Schalke 04), Umut Meraş (Le Havre).

Orta saha: Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Taylan Antalyalı, Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Orkun Kökçü (Feyenoord), Yusuf Yazıcı (Lille), Hakan Çalhanoğlu (Inter), Ozan Tufan (Watford), Salih Uçan (Beşiktaş), Cengiz Ünder (Marsilya), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Halil Akbunar (Göztepe).

Forvet: Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Beşiktaş), Halil Dervişoğlu (Brentford).

TÜRKİYE - KARADAĞ MAÇI BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Türkiye-Karadağ maçının bilet fiyatları 1. Kategori için 100 TL, 2. Kategori için 35 TL ve 3. Kategori için 15 TL olarak belirlendi.

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