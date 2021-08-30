Türkiye - Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Dünya Kupası Elemeleri

Şenol Güneş yönetimindeki A Milli Futbol Takımı'mız, Karadağ'ı konuk edecek. Dünya Kupası elemelerinde Karadağ dışında, Cebelitarık ve Hollanda ile oynayacak Türkiye kazanarak liderliğini sürdürmek istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve aday kadrosu merak konusu oldu. Peki, Türkiye - Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

EURO 2020'de beklenen sonucu elde edemeyen A Milli Futbol Takımı'mız, 2022 Dünya Kupası elemelerine odaklandı. Karadağ, Cebelitarık ve Hollanda ile karşılaşacak olan Türkiye, Karadağ maçı ile futbolseverlerin karşısına çıkacak. Seyircili oynanacak maç ile ilgili detaylar araştırılıyor.

TÜRKİYE KARADAĞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye Karadağ futbol maçı 1 Eylül Çarşamba günü 21:45'te Beşiktaş Park'ta oynanacak. Mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak.

ADAY KADRO

Kaleci: Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe).

Savunma: Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Merih Demiral (Atalanta), Ozan Kabak (Schalke 04), Umut Meraş (Le Havre).

Orta saha: Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Taylan Antalyalı, Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Orkun Kökçü (Feyenoord), Yusuf Yazıcı (Lille), Hakan Çalhanoğlu (Inter), Ozan Tufan (Watford), Salih Uçan (Beşiktaş), Cengiz Ünder (Marsilya), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Halil Akbunar (Göztepe).

TÜRKİYE - KARADAĞ MAÇI BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Türkiye-Karadağ maçının bilet fiyatları 1. Kategori için 100 TL, 2. Kategori için 35 TL ve 3. Kategori için 15 TL olarak belirlendi.

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