30 Ağustos 2021, Pazartesi

MİLLİ TAKIM

Son dakika spor haberi: Türkiye - Karadağ maçının hakemi belli oldu!

A Milli Takım’ımızın Karadağ maçının hakemi belli oldu!
MİLLİ TAKIM
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Güncelleme Tarihi: 30.08.2021 Giriş Tarihi: 30.08.2021

2020 Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Takım'ımız, gruptaki 4. maçını Karadağ ile oynayacak. Beşiktaş Park'ta oynanacak olan karşılaşmanın hakemi belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi

Beşiktaş Park'ta oynanacak ve 21.45'te başlayacak karşılaşmayı Fransa Futbol Federasyonu'ndan Benoit Bastien yönetecek. Bastien'in yardımcılıklarını Hicham Zakrani ve Aurelien Berthomieu yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Jeremie Pignard olacak. Maçta aynı ülkeden Benoit Millot VAR, Willy Delajod ise AVAR olarak görev alacak.

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