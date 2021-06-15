15 Haziran 2021, Salı

MİLLİ TAKIM

Son dakika spor haberi: TFF'den kardeş ülke Azerbaycan'a kutlama!

TFF'den kardeş ülke Azerbaycan'a kutlama!
MİLLİ TAKIM
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Giriş Tarihi: 15.06.2021

, resmi sitesinden yaptığı açıklamada, 'ın Milli Kurtuluş Günü'nü kutladı. , internet sitesinden yayınladığı mesajda, "Tek millet iki devlet ruhuyla dost ve kardeş ülke Azerbaycan'ın 15 Haziran Milli Kurtuluş Günü'nü kutlarız" denildi. | Son dakika spor haberleri

, yayındalığı mesajda, "Tek millet iki devlet" ruhuyla dost ve kardeş ülke 'ın 15 Haziran Milli Kurtuluş Günü'nü kutlarız. Qardaş ölkə Azərbaycan'ın Milli İstiqlal Gününü ürəkdən təbrik edirik!" ifadeleri kullanıldı.
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