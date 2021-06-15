15 Haziran 2021, Salı
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Son dakika spor haberi: TFF'den kardeş ülke Azerbaycan'a kutlama!
Türkiye Futbol Federasyonu, resmi sitesinden yaptığı açıklamada, Azerbaycan'ın Milli Kurtuluş Günü'nü kutladı. TFF, internet sitesinden yayınladığı mesajda, "Tek millet iki devlet ruhuyla dost ve kardeş ülke Azerbaycan'ın 15 Haziran Milli Kurtuluş Günü'nü kutlarız" denildi. | Son dakika spor haberleri
Türkiye Futbol Federasyonu, yayındalığı mesajda, "Tek millet iki devlet" ruhuyla dost ve kardeş ülke Azerbaycan'ın 15 Haziran Milli Kurtuluş Günü'nü kutlarız. Qardaş ölkə Azərbaycan'ın Milli İstiqlal Gününü ürəkdən təbrik edirik!" ifadeleri kullanıldı.
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