Son dakika spor haberi: İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Mancini'den Türkiye'ye övgü!

EURO 2020'nin açılış maçında A Milli Takım'ımızla karşılaşcak olan İtalya'nın teknik direktörü Roberto Mancini, turnuva öncesi açıklamalarda bulundu.

Şampiyonadaki favorisinin Fransa olduğunu belirten Mancini, A Milli Takım'dan da övgüyle bahsetti.

Mancini'nin sözlerinden satır başları şu şekilde:

Turnuvaya iyi başlamak istiyoruz. Türkiye maçıyla birlikte iyi oynamak, iyi sonuç almak, enerjimizi ortaya koymak ve özgüvenimizi korumak çok önemli. Çok zorlu bir grubumuz var. Ne yazık ki böyle turnuvalarda zayıf takım olmaz. Çok zor maçlar oynayacağız. Kura çekilirken herkes kolay diyordu ama öyle değil. Grubumuzdaki her takımın güçlü taktikleri, teknikleri ve fiziksel özellikleri var. Bence çok güçlü bir grupta mücadele edeceğiz.

"TÜRKİYE ÇOK GELİŞTİ"

Türkiye çok güçlü bir takım. Oyuncularına bakın. Çok teknikler, fizikleri çok iyi. Son yıllarda Türkiye çok gelişti. Bence İsviçre ve Galler de çok güçlü takımlar.

"EN BÜYÜK FAVORİM FRANSA"

Benim en büyük favorim Fransa, son dünya şampiyonu onlar. Üstelik 2018'de çok genç bir takımla kupayı kazandılar. Şimdi çok daha iyi durumdalar. Onlarla finale kadar karşılaşmamayı umuyorum. Finalde de umarım şans bizimle olur.

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