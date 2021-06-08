08 Haziran 2021, Salı

MİLLİ TAKIM

Son dakika spor haberi: İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Mancini'den Türkiye'ye övgü!

Mancini'den Türkiye'ye övgü! Çok güçlüler
MİLLİ TAKIM
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Giriş Tarihi: 08.06.2021

EURO 2020 'ndaki rakibimiz 'nın Teknik Direktörü , açıklamalarda bulundu. 'ımıza övgülerde bulunan deneyimli çalıştırıcı, " çok güçlü bir takım. Oyuncularına bakın. Çok teknikler, fizikleri çok iyi. Son yıllarda çok gelişti. Bence ve de çok güçlü takımlar" ifadelerini kullandı.

EURO 2020'nin açılış maçında 'ımızla karşılaşcak olan 'nın teknik direktörü , turnuva öncesi açıklamalarda bulundu.

Şampiyonadaki favorisinin olduğunu belirten Mancini, A Milli Takım'dan da övgüyle bahsetti.

Mancini'nin sözlerinden satır başları şu şekilde:

Turnuvaya iyi başlamak istiyoruz. maçıyla birlikte iyi oynamak, iyi sonuç almak, enerjimizi ortaya koymak ve özgüvenimizi korumak çok önemli. Çok zorlu bir grubumuz var. Ne yazık ki böyle turnuvalarda zayıf takım olmaz. Çok zor maçlar oynayacağız. Kura çekilirken herkes kolay diyordu ama öyle değil. Grubumuzdaki her takımın güçlü taktikleri, teknikleri ve fiziksel özellikleri var. Bence çok güçlü bir grupta mücadele edeceğiz.

"TÜRKİYE ÇOK GELİŞTİ"

çok güçlü bir takım. Oyuncularına bakın. Çok teknikler, fizikleri çok iyi. Son yıllarda Türkiye çok gelişti. Bence ve de çok güçlü takımlar.

"EN BÜYÜK FAVORİM FRANSA"

Benim en büyük favorim Fransa, son dünya şampiyonu onlar. Üstelik 'de çok genç bir takımla kupayı kazandılar. Şimdi çok daha iyi durumdalar. Onlarla finale kadar karşılaşmamayı umuyorum. Finalde de umarım şans bizimle olur.

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