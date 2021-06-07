07 Haziran 2021, Pazartesi

MİLLİ TAKIM

Son dakika spor haberleri: Jaap Uilenberg A Milli Takım'ın futbolcularına değişen kuralları anlattı

Uilenberg milli futbolculara yeni kuralları anlattı!
MİLLİ TAKIM
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Giriş Tarihi: 07.06.2021

Son dakika spor haberleri: 'da hazırlıklarını sürdüren oyuncularına UEFA Hakem Kurulu Üyesi Jaap Uilenberg, ay-yıldızlılara şampiyonada geçerli olacak yeni oyun kurallarını anlattı.

Avrupa Futbol Şampiyonası hazırlıklarını 'da sürdüren oyuncuları ve teknik heyetine, öncesi değişen oyun kuralları hakkında bir sunum yapıldı. UEFA Hakem Kurulu Üyesi Jaap Uilenberg, ay-yıldızlılara şampiyonada geçerli olacak yeni oyun kurallarını anlattı.

Jaap Uilenberg, yaklaşık 30 dakika süren sunumda UEFA'nın ana hedefinin oyuncuların sağlığını korumak olduğuna dikkat çekti. Uilenberg, ayrıca turnuvadaki maçlarda görev yapacak 3 VAR hakeminden birinin sadece ofsayta bakacağını belirtti. VAR hakemlerinin kırmızı kartlık pozisyonlara müdahale edeceğini, sarı karta karışmayacağını vurgulayan Uilenberg, VAR'ın aynı zamanda penaltı sırasında kalecilerin hareketleriyle çizgide durup durmadıklarını kontrol edeceklerini de kaydetti.

Sunumda, elle oynama pozisyonlarına getirilen yeni kurallar da aktarıldı. Rakibin sağlığını tehlikeye düşürecek "ciddi faullü oyun" ve "şiddetli hareketlerden" kaçınılması konusu video görüntüleriyle işlendi.

Jaap Uilenberg toplantının sonunda, EURO 2020'de görev yapacak diğer hakemlerle birlikte 'da kampta olan FIFA kokartlı Türk hakem 'ın da tüm takıma başarı dileklerini iletti.

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