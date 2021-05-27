27 Mayıs 2021, Perşembe

MİLLİ TAKIM

Türkiye-Azerbaycan | İlk 11'ler belli oldu

Türkiye-Azerbaycan | İlk 11'ler belli oldu
MİLLİ TAKIM
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Güncelleme Tarihi: 27.05.2021 Giriş Tarihi: 27.05.2021

() öncesinde çalışmalarını sürdüren A Milli Takım, ilk provasına karşısında çıkacak. -Azerbaycan maçı öncesinde iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

'nde 3 maçta 7 puan toplayan A Milli Takım, başarılı grafiğini 'nda da sürdürmek istiyor. Antalya'da için kampa giren ay-yıldızlılar, ile özel maçta karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

TÜRKİYE-AZERBAYCAN İLK 11'LER

Türkiye: Altay, Mert, Çağlar, Merih, Rıdvan, Kaan, Taylan, Orkun, Cengiz, Halil Akbunar, Halil Dervişoğlu.

Azerbaycan: Balayaev, Medvedev, Badavi Hüseynov, Krivotsyuk, Cafarguliyev, Mahmudov, Karayev, Abbas Hüseynov, İbrahimli, Alaskarov, Sheydayev.

TÜRKİYE - AZERBAYCAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

- Azerbaycan maçı 27 Mayıs Perşembe günü saat 20:00'de TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

8. RANDEVU

8. randevu Burak'a övgü Kalıcı olacağım 'Bu takım herkesi yenebilecek güçte' Güneş'in 74. maçı 2021'in 4. sınavı 'Zorluk çıkarmak için uğraşacağız!' 'Dualarımız Türkiye'yle' TÜRKİYE, tarihinde 8. kez Azerbaycan ile karşılaşacak. A Milli Takım, daha önce oynanan 7 maçın 5'ini kazanırken, 1 yenilgi aldı, 1 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. 4'ü resmi, 3'ü özel bu müsabakalarda 9 kez rakip fileleri havalandıran ay-yıldızlılar, kalesinde ise 2 gol gördü.

GÜNEŞ'İN 74. MAÇI

Ay-yıldızlı ekibin başında ikinci dönemini yaşayan , bugün 74. maçına çıkacak. Güneş, A Milli Takım Teknik Direktörü olarak 53'ü resmi, 20'si özel 73 maçta görev yaptı. Tecrübeli hoca, bu karşılaşmalarda 35 galibiyet, 21 beraberlik ve 17 yenilgi yaşadı. Türkiye, Güneş yönetiminde 116 gol atarken, kalesinde 73 gole engel olamadı

2021'İN 4. SINAVI

öncesi bugün Azerbaycan ile hazırlık karşılaşmasına çıkacak olan A Milli Takım, 2021'deki 4. maçını oynayacak. 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde bu yılın ilk maçında 'yı 4-2 yenen milliler, daha sonra 'i 3-0 mağlup etmiş, 'yla da 3-3 berabere kalmıştı.

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