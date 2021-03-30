30 Mart 2021, Salı

MİLLİ TAKIM

Türkiye-Sırbistan | CANLI YAYIN

Türkiye-Sırbistan | CANLI YAYIN
MİLLİ TAKIM
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 30.03.2021 Giriş Tarihi: 30.03.2021

'ımız, Haziran ayında başlayacak olan öncesinde hazırlık maçında ile karşılaşıyor. Mücadeleyi ve .com.tr'den CANLI olarak izleyebilirsiniz.

'ne hazırlanan 'ımız özel maçta ile kozlarını paylaşıyor. Mücadeleyi ve .com.tr'den CANLI olarak izleyebilirsiniz.

Canlı yayını izlemek için:

ASpor CANLI YAYIN

TÜRKİYE-SIRBİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

U21- arasında oynanan maç saat 19.00'da başladı. Karşılaşma A Spor ve aspor.com.tr'den canlı yayınlanıyor.

MAÇIN GOLLERİ

GOL | Türkiye 0 - 1 Sırbistan

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

MİLLİ TAKIM HABERLERİ
Kafkas'tan A Spor'a özel açıklama! Eksikliklerimiz var Kafkas'tan A Spor'a özel açıklama! "Eksikliklerimiz var"
Letonya maçı öncesi Uğurcan'dan paylaşım! Letonya maçı öncesi Uğurcan'dan paylaşım!
Gribal Enfeksiyon geçiren Burak Yılmaz Letonya maçında oynayacak mı? Gribal Enfeksiyon geçiren Burak Yılmaz Letonya maçında oynayacak mı?
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör