30 Mart 2021, Salı
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Türkiye-Sırbistan | CANLI YAYIN
Ümit Milli Takım'ımız, Haziran ayında başlayacak olan 2023 UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme müsabakaları öncesinde hazırlık maçında Sırbistan ile karşılaşıyor. Mücadeleyi A Spor ve aspor.com.tr'den CANLI olarak izleyebilirsiniz.
2023 UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Grup Elemeleri'ne hazırlanan Ümit Milli Futbol Takım'ımız özel maçta Sırbistan ile kozlarını paylaşıyor. Mücadeleyi A Spor ve aspor.com.tr'den CANLI olarak izleyebilirsiniz.
Canlı yayını izlemek için:
TÜRKİYE-SIRBİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Türkiye U21-Sırbistan U21 arasında oynanan maç saat 19.00'da başladı. Karşılaşma A Spor ve aspor.com.tr'den canlı yayınlanıyor.
MAÇIN GOLLERİ
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