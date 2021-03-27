27 Mart 2021, Cumartesi

MİLLİ TAKIM

Milli Takım Norveç karşısında! Norveç - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Dünya Kupası Elemeleri

Norveç - Türkiye maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
MİLLİ TAKIM
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Güncelleme Tarihi: 27.03.2021 Giriş Tarihi: 27.03.2021

Dünya Kupası Elemeleri G grubu ikinci maçında 'ımız ile Norveç karşı karşıya gelecek. Mücadelenin oynanacağı stat, yayın saati ve hangi kanalda yayınlanacağı merak edilenler arasında. Peki, Norveç - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Dünya Kupası Elemeleri G grubu ikinci maçında Norveç ile Türkiye Estadio La Rosaleda'da karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Norveç - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

NORVEÇ - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Norveç - Türkiye maçı 27 Mart Cumartesi günü saat 20:00'de TRT 1'de canlı yayınlanacak.

, ikinci maçında karşılaşacağı Norveç ile tarihte 10. kez rakip olacak.

İki ülke A milli futbol takımları arasında ilki 1936'da olmak üzere geride kalan 9 maçtan 4'ünü Türkiye, 3'ünü Norveç kazandı, 2 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Bu müsabakalarda Türkiye'nin 11 golüne, Norveç 15 golle cevap verdi.

SON MAÇI TÜRKİYE KAZANDI

Ay-yıldızlı ekip, Norveç ile son maçını 17 Kasım 2007'de Oslo'da oynadı. 2008 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme mücadelesini Türkiye, Emre Belözoğlu ve Nihat Kahveci'nin golleriyle 2-1 kazandı. Milli takım, bu galibiyetle 2008 Avrupa Şampiyonası'na katılma yolunda çok önemli bir galibiyet elde etmişti.

2021 YILINDAKİ İKİNCİ MAÇ

, Norveç karşılaşmasıyla 2021 yılındaki ikinci maçına çıkacak. Milli takım, bu yılın ilk maçında 24 Mart'ta ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlı ekip, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçında İstanbul'da rakibini 4-2 yenmişti.

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