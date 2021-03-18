18 Mart 2021, Perşembe

MİLLİ TAKIM

Fransa'dan şoke edici karar! Milli yıldızlara yasak...

Fransa'dan şoke edici karar! Milli yıldızlara yasak...
MİLLİ TAKIM
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Giriş Tarihi: 18.03.2021

Fransa'da ve Ligue 2 takımlarında forma giyen Avrupa Birliği (AB) üyesi olmayan oyuncuların, milli takımlarına gönderilmemesini kabul etti.

Fransa , mart ayı sonunda oynanacak milli maçlarla ilgili flaş bir karar aldı. Buna göre; ve Ligue 2 ekipleri, AB dışından olan oyuncularını milli takıma göndermeme hakkına sahipler... Bu kararın, Fransa'da uygulanmakta olan corona virüsü salgını önlemleri neticesinde alındığı bildirildi.

Fotomaç'ın dış basından derlediği habere göre; Fransa'da, AB dışından gelenlerin bir hafta karantinada kaldığı hatırlatılırken, kulüplerin oyuncularını önemli karşılaşmalarda oynatamayacağı ifade edildi. Karar aynı zamanda Avrupa kıtası dışında oynanacak milli maçlar için de geçerli olacak.

Fransız basını kararın, Lille'de forma giyen Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz ve Zeki Çelik gibi milli oyuncuları da ilgilendirdiğini açıkladı. Aynı şekilde Lyon forması giyen Hollandalı yıldız Memphis Depay'ın da 'mızla İstanbul'da maç yapacağı için milli takıma gidemeyeceği bildirildi. PSG forması giyen ve 'na davet alan Idrissa Gueye ve Abdou Diallo'nun Paris'te kalacağı kaydedildi. Kıta dışında oynayacak Fransa Milli Takımı'nın ise bu karardan muaf tutulacağı aktarıldı.

A Milli Futbol Takımı, 2022 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında 24 Mart'ta Hollanda, 27 Mart'ta Norveç'te ve 30 Mart'ta Letonya ile karşı karşıya gelecek.

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