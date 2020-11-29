29 Kasım 2020, Pazar

MİLLİ TAKIM

A Milli Basketbol Takımı'nın Hollanda maçı kadrosu belli oldu

Milli Takım'ın Hollanda maçı kadrosu belli oldu
MİLLİ TAKIM
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Güncelleme Tarihi: 29.11.2020 Giriş Tarihi: 29.11.2020

FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele eden A 'mız D Grubu, 4. maçına karşısında çıkacak. Millilerimizin müsabaka kadrosu belli oldu. | Son dakika haberleri

A Milli Erkek Basketbol Takımı'mız, EuroBasket 2021 (Avrupa Şampiyonası) Elemeleri D Grubu'ndaki 4. maçında ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesi 12 Dev Adam'ın 12 kişilik maç kadrosu açıklandı.

Başantrenör Orhun Ene, Hırvatistan maçının kadrosua göre 2 değişikliğe gitti. Doğuş Balbay ve Şehmus Hazer'in yerine kadroya Doğuş Özdemiroğlu ve Yiğit Arslan dahil edildi.

'ımızda aday kadroda yer alan Metehan Akyel, Berk Demir, Burakcan Yıldızlı, Tolga Geçim gibi isimler ise Hollanda maçı kadrosuna alınmadı.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda bugün saat 17.00'da oynanacak olan karşılaşmanın kadrosu şu şekilde:

Ege Arar
Sertaç Şanlı
Buğrahan Tuncer
Shane Larkin
Alperen Şengün
Doğuş Özdemiroğlu
Melih Mahmutoğlu
Göksenin Köksal
Yiğit Arslan
Metecan Birsen
Berkan Durmaz
Berk İbrahim Uğurlu

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