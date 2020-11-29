A Milli Basketbol Takımı'nın Hollanda maçı kadrosu belli oldu
FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Basketbol Takımı'mız D Grubu, 4. maçına Hollanda karşısında çıkacak. Millilerimizin müsabaka kadrosu belli oldu. | Son dakika Milli Takım haberleri
A Milli Erkek Basketbol Takımı'mız, EuroBasket 2021 (Avrupa Şampiyonası) Elemeleri D Grubu'ndaki 4. maçında Hollanda ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesi 12 Dev Adam'ın 12 kişilik maç kadrosu açıklandı.
Başantrenör Orhun Ene, Hırvatistan maçının kadrosua göre 2 değişikliğe gitti. Doğuş Balbay ve Şehmus Hazer'in yerine kadroya Doğuş Özdemiroğlu ve Yiğit Arslan dahil edildi.
Milli Takım'ımızda aday kadroda yer alan Metehan Akyel, Berk Demir, Burakcan Yıldızlı, Tolga Geçim gibi isimler ise Hollanda maçı kadrosuna alınmadı.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda bugün saat 17.00'da oynanacak olan karşılaşmanın kadrosu şu şekilde:
Ege Arar
Sertaç Şanlı
Buğrahan Tuncer
Shane Larkin
Alperen Şengün
Doğuş Özdemiroğlu
Melih Mahmutoğlu
Göksenin Köksal
Yiğit Arslan
Metecan Birsen
Berkan Durmaz
Berk İbrahim Uğurlu
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