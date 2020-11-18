18 Kasım 2020, Çarşamba

MİLLİ TAKIM

Cenk Tosun efsaneleri yakalayabilir

Cenk Tosun efsaneleri yakalayabilir
MİLLİ TAKIM
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Giriş Tarihi: 18.11.2020

Everton'daki golcümüz , 1 gol daha atarsa 'ı, 'ı ve 'yi yakalayacak.

Everton'daki golcümüz , 1 gol daha atarsa 'ı, 'ı ve 'yi yakalayacak. 29 yaşındaki yıldız, ağlarını havalandırırsa 19 gole ulaşacak ve efsanelere yetişecek. Cenk'in, Lefter'i yakalamasına ise 3 gol kaldı.
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