Ümit Karan futbola geri döndü
Eski milli futbolculardan Ümit Karan 43 yaşında futbola geri döndü. Karan, Vefaspor'un hem teknik heyetinde hem de takımda yer alacak.
Galatasaray ve Milli Takım 'ın önemli golcüleri arasında yer alan Ümit Karan, futbol kariyerini noktalamasının ardından teknik direktörlük yapmaya başlamıştı. Malatyaspor USA ve FC Shkupi'de görev alan Ümit Karan'ın yeni takımı şaşırttı.
Tecrübeli isim, Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Vefaspor ile anlaşmaya vardı. Kramponlarını yeniden giyecek olan ve futbolcu olarak sahaya çıkacak olan Ümit Karan'ın aynı zamanda teknik heyette de görev yapacağı öğrenildi. 43 yaşındaki futbol adamının amatör futbola destek olma amacıyla böyle bir karar aldığı gelen haberler arasında.
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