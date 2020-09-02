02 Eylül 2020, Çarşamba

MİLLİ TAKIM

Ümit Karan futbola geri döndü

Ümit Karan futbola geri döndü
MİLLİ TAKIM
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Güncelleme Tarihi: 02.09.2020 Giriş Tarihi: 02.09.2020

Eski milli futbolculardan 43 yaşında futbola geri döndü. Karan, Vefaspor'un hem teknik heyetinde hem de takımda yer alacak.

Galatasaray ve 'ın önemli golcüleri arasında yer alan , kariyerini noktalamasının ardından teknik direktörlük yapmaya başlamıştı. Malatyaspor USA ve FC Shkupi'de görev alan Ümit Karan'ın yeni takımı şaşırttı.

Tecrübeli isim, ekiplerinden Vefaspor ile anlaşmaya vardı. Kramponlarını yeniden giyecek olan ve futbolcu olarak sahaya çıkacak olan Ümit Karan'ın aynı zamanda teknik heyette de görev yapacağı öğrenildi. 43 yaşındaki futbol adamının amatör futbola destek olma amacıyla böyle bir karar aldığı gelen haberler arasında.

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