02 Eylül 2020, Çarşamba

MİLLİ TAKIM

Macaristan Milli Takımı, Sivas'ta

Macaristan Milli Takımı, Sivas'ta
MİLLİ TAKIM
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Giriş Tarihi: 02.09.2020

UEFA Uluslar B Ligi 3'üncü Grup'ta yarın Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda A Milli Futbol Takımı ile karşılaşacak olan Macaristan , 'a geldi.

Macaristan 'nı taşıyan uçak Nuri Demirağ Havalimanı'na indi. Uçaktan inen futbolcuların ve teknik heyeyin sağlık ekipleri tarafından ateşleri ölçüldü. Daha sonra otobüse binen Macaristan Milli Takımı, maçın son hazırlıklarını tamamlamak üzere Yeni 4 Eylül Stadyumu'na hareket etti.

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