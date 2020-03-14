14 Mart 2020, Cumartesi

MİLLİ TAKIM

Milli Takım'ın maçları iptal mi edilecek?

Milli Takım'ın maçları iptal mi edilecek?
MİLLİ TAKIM
Güncelleme Tarihi: 14.03.2020 Giriş Tarihi: 14.03.2020

, salı günü ile yapacağı telekonferansın ardından hazırlık maçlarıyla ilgili karar verecek. A 'ın ve ile oynayacağı hazırlık maçlarının iptal edilmesi gündemde.

Tüm dünyayı saran korona virüs nedeniyle alınan önlemlerin ardından futbol dünyasında gözler 'ya çevrildi. Bu hafta içinde oynanan Paris Saint-Germain-Borussia Dortmund maçı seyircisiz oynanırken, ilerleyen tarihlerdeki ve Avrupa Ligi maçları ertelendi. UEFA, kendisine üye olan ülke federasyonlarıyla salı günü yapacağı telekonferansla birlikte 2020 Avrupa Şampiyonası ve UEFA'nın diğer organizasyonları hakkındaki kararını da verecek. yetkilileri de alınacak olan her kararla ilgili değerlendirmelerini şimdiden yapmaya başladı. Bu bağlamda, 27 Mart'ta ve 30 Mart'ta da ile oynanacak olan hazırlık maçları iptal edilebilir. Geçtiğimiz hafta alınan kararlar doğrultusunda bu 2 karşılaşmanın seyircisiz oynanması açıklanmıştı. Ancak Avrupa'da birçok ligde teknik adamlar ve futbolcuların korona virüse yakalanması nedeniyle çekincelerini UEFA'ya iletecek. UEFA'nın EURO 2020'yi erteleme kararı alması durumunda ise maçların oynanmasına gerek kalmayacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ ÇEKİNCESİ

Türkiye Futbol Federasyonu'nun bir diğer çekincesi ise İstanbul'da oynanacak olan Şampiyonlar Ligi Finali. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak olan final için UEFA'ya çekincelerini aktaracak olan Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri, bu anlamda toplum sağlığının tehlikeye atılmasını istemiyor. 80 bin kişi kapasitesi bulunan stadyuma gelmesi beklenen 60 bin yabancı futbolseverin tek tek karantina altına alınmasının mümkün olamayacağını UEFA'ya iletecek olan TFF, ayrıca Türkiye'ye gelen taraftarların maçları izledikten sonra, Fethiye, Marmaris, Antalya, Bodrum ve Çeşme gibi gözde tatil noktalarına gittiğini de UEFA'ya hatırlatacak. Gündemdeki bütün konuları UEFA yetkilileriyle paylaşacak olan Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi, UEFA'nın alacağı her karar için B planı geliştirmiş durumda.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

MİLLİ TAKIM HABERLERİ
Koronavirüs Milli Takımı da etkiledi! Koronavirüs Milli Takımı da etkiledi!
Kenan Karaman'dan EURO 2020 ve koronavirüs sözleri Kenan Karaman'dan EURO 2020 ve koronavirüs sözleri
Merih Demiral'a büyük sürpriz! Kadın Milli Takımı... Merih Demiral'a büyük sürpriz! Kadın Milli Takımı...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör