07 Şubat 2020, Cuma

MİLLİ TAKIM

Millilerin rakipleri belli oldu

Millilerin rakipleri belli oldu
MİLLİ TAKIM
Giriş Tarihi: 07.02.2020

2021 Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası Elemeleri’nde mücadele edecek A 'nın rakipleri belli oldu. Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından Avrupa ülke sıralamasına göre belirlenen gruplarda A Milli Erkek Voleybol Takımı, C Grubu’nda , ve ile mücadele edecek.

Lig usulüne göre oynanacak ve toplam 6 ayaktan oluşan Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nin sonunda gruplarını ilk sırada tamamlayan takımlar ile en iyi 5 grup ikincisi, 2021 yılında Polonya, Çek Cumhuriyeti, Estonya ve Finlandiya'nın ortaklaşa düzenleyeceği Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne katılmaya hak kazanacak.

Milliler, Avrupa Şampiyonası Elemeleri karşılaşmalarını 15 Ağustos-5 Eylül tarihleri arasında oynayacak.

2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde gruplar şu şekilde oluştu:

A Grubu: Hollanda, İsveç, Hırvatistan
B Grubu: Bulgaristan, , İsrail
C Grubu: Türkiye, , ,
D Grubu: İspanya, Letonya, Moldova Cumhuriyeti, Güney Kıbrıs Rum Kesimi
E Grubu: Slovakya, Romanya, İsviçre, Arnavutluk
F Grubu: Yunanistan, Karadağ, , Gürcistan
G Grubu: Belarus, Portekiz, Norveç,

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

MİLLİ TAKIM HABERLERİ
EURO 2020 kadrosunda olmak elimden geleni yapacağım "EURO 2020 kadrosunda olmak elimden geleni yapacağım"
Euro 2020'de inşallah grup birincisi olarak çıkarız "Euro 2020'de inşallah grup birincisi olarak çıkarız"
Euro 2020'de inşallah grup birincisi olarak çıkarız "Euro 2020'de inşallah grup birincisi olarak çıkarız"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör