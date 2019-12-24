Şenol Güneş'ten yabancı kuralı sözleri

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, TRT Spor'da katıldığı programda açıklamalarda bulundu. Güneş, Türkiye'deki mevcut yabancı kuralıyla ilgili de konuştu.

İşte Güneş'in açıklamaları:

"2020 Avrupa Şampiyonası'na açılış maçıyla başlayacağız. Spor ve tanıtım olarak da bize çok büyük görev düşüyor. 9 aylık bir sürede buraya geldik. Oraya gelmek de kolay değildi. Herkesin birlikte olduğu bir yarışmaydı bu. Basını da taraftarları da kutluyorum."

"Bugünü dünden daha iyi yaptık. Bugün dünden daha mutluyuz ama yarını da daha iyi yapmamız lazım. Sorumluluklarımız var. Organizasyonumuzun büyük bölümü belli. Sadece bir hazırlık maçımızın günü belli değil."

"Andorra maçını çok zor ama Fransa maçını da kolay kazanmıştık. Futbol ilginç bir oyun. Biz duygusunu herkes kesime aşılayan bir grupla yola çıktık."

"Taraftarlarımızın zaman zaman üzüldüğü dönemler de oldu."







"İNSAN ÇOK İSTERSE BAŞARIR"

"Bu işe başlarken aslında ben iki takım çalıştırmaya sıcak bakmıyordum. Her ne kadar istemesem de Türk olarak böyle bir göreve de gitmek durumunda kalabiliyorsunuz. Benim burada olmamı istemeyenler de bu durumu benim aleyhime kullandılar. Burada devletimize de yardımları için teşekkür ediyorum. Benim için imza atıp atmamak önemli değildi, imza attığım güne kadar da aynı heyecanla çalıştım. İnsan çok isterse başarır. Disiplini ve çalışmayı bırakmadık.Bu öyle bir dönemdi."

"TECRÜBEYİ ZORLANARAK VE KAYBEDEREK YAŞADIK"

Futbol adına uç noktaları yaşadık. Fransa'yı yendik, 3 gün sonra da İzlanda'ya kaybettik. Bütün bunları aşama olarak geçmek bir tecrübeydi. Kazandıklarınız değil, kaybettikleriniz size tecrübe yaşatıyor. Arnavutluk ve Andorra maçları da İstanbul'da 1-0 bitti. Zorlandık. Bunlar da ayrı bir tecrübeydi.



"Fransa ile oynadığımızda bu, 3 ihtimalli bir maç. Futbol adına ne yapacağımız çok önemliydi. Çok doğru işler yaptık. 2 gün sonra İzlanda'ya gittik ve kaybettik. Kaybettikleriniz size tecrübe getirir, kazandıklarınız değil."



"İDDİALI LAF ETMEM İDDİALI İŞ YAPARIM"



"İddialı laflar etmem ama iddialı işler yaparım. İtalya maçında skor ne olursa olsun, herkesin hayranlıkla izlediği bir oyun oynamamızı isterim. Kaybedersek bile oynadığımız oyun güven verecek."



"EURO 2020'de rakiplerimizin hatalarını kullanmalıyız. Çok büyük bir değişikliğe gitmeyi düşünmüyorum. Kadro iskeletimiz aşağı yukarı aynı olacak. Esas olan oynayacağımız oyundur."







"Azerbaycan'a düştüğümüz için çok mutluyum. Bundan daha iyisi olmaz. Kendi sahamızda gibi oynayacağız. Ama seyahat olarak bir sıkıntı var ki bu İsviçre'yi daha çok etkileyecek gibi görünüyor."



"2 hazırlık maçımız olacak. Lig bitince kampa gireceğiz. 1-2 gün izin verebilirim. İlk 10 günlük Antalya'daki kamp ailelerle olacak."



"Başarıyı yakalayan takımlar toplumun ilgisi ve sevgisiyle sevinci de büyütünce 1 kez bile yenildikten sonra oyuncunun oyun formatı değişiyor. Bu takım daha başarısızlık görmedi. Turnuvada alınacak her sonuç bize tecrübe olacak."



"Cenk'in oynamadığı için sıkıntıları var ama çalışmayı çok seviyor. Son kararı kendisi verecek. Oynamayan oyuncunun kiralık da olsa, oynayacağı bir kulübe gitmesinde yarar var."







"26 Mayıs'ta Azerbaycan ile hazırlık maçı yapacağız. 1 Haziran'da Hırvatistan ile oynayacağız. Bu maç benim için çok önemli. 4 Haziran'da ise İrlanda Cumhuriyeti ile oynayacağız."



"Bu işi bıraktığım zaman kitap yazmasam bile bir öncü olmak isterim. Buradan sonra artık kulüp takımında çalışmaya sıcak bakmıyorum. Şu an en üst noktaya tekrar geldim şükürler olsun."

"YABANCI SAYISI BİRAZ FAZLA"



"Yabancı sayısı tamamen yanlış değil ama sayı biraz fazla. İlk yola çıkarken fona para aktarma durumu vardı. Kendi içerisinde adaleti olan bir sistemdi bu. Değiştirmek istiyorsak çalışıp, planlayıp düzeltiriz. Biz sadece değişsin diyoruz, öyle olunca birşey olmuyor"