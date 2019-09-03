Amerika - Türkiye (CANLI)

Türkiye ile ABD basketbol milli takımları, Çin'de düzenlenen 2019 Dünya Basketbol Şampiyonası'da bugün karşı karşıya geliyor. Maçın canlı takibi aspor.com.tr'de



1.PERİYOT SONUCU : ABD 26-21 TÜRKİYE

2.PERİYOT: ABD 41-38(DEVAM EDİYOR)

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Şanghay Oriental Spor Merkezi'ndeki mücadele TSİ 15.30'da başladı.



Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı, Çin'de düzenlenen 2019 Dünya KupasıE Grubu ilk maçında Japonya'yı 86-67 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başlamıştı. A Milli Basketbol Takımı'nın ABD'ye karşı henüz galibiyeti bulunmuyor.

Turnuvaya zorlu maçlarla başlayan milli takım, ABD ile daha önce 5 kez karşı karşıya geldi. Milliler, son 2 Dünya Kupası'nın şampiyonu ABD ile yaptığı 5 maçtan da mağlubiyetle ayrıldı. Türkiye, rakibine karşı 5 maçı da farklı skorlarla yitirdi.

Söz konusu karşılaşmalarda ABD potasına 358 sayı bırakan A Milli Takım, 452 sayı yedi.

İLK KEZ 2004 YILINDA KARŞILAŞTI

A Milli Takım, ABD ile ilk kez 2004'te karşı karşıya geldi.

Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi (NBA) oyuncularından kurulu ABD Milli Takımı, 2004 Atina Olimpiyat Oyunları öncesindeki son hazırlık maçlarını Türkiye'de yapmıştı. "Rüya Takım" olarak tanımlaman antrenör Larry Brown'ın başında bulunduğu ABD Milli Takımı'nın kadrosunda Allen Iverson, Stephon Marbury, Dwayne Wade, Carlos Boozer, Carmelo Anthony, LeBron James, Emeka Okafor, Shawn Marion, Amare Stoudamire, Tim Duncan, Lamar Odom, Richard Jefferson yer alıyordu.

İki ülke, söz konusu yılda iki hazırlık karşılaşması oynadı. Milli takım, Abdi İpekçi Spor Salonu'ndaki iki karşılaşmayı da mağlubiyetle tamamladı.

EN FARKLI YENİLGİ

A Milli Takım, ABD'ye karşı en farklı yenilgisini özel maçta aldı.

Türkiye, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Macau özel yönetim bölgesinde düzenlenen "Toyota Cup"ta rakibine 32 sayı farkla 114-82 yenildi.

İLK RESMİ MAÇ DÜNYA ŞAMPİYONASI FİNALİ

A Milli Takım, ABD ile ilk resmi maçını ev sahibi olduğu 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası'nın finalinde oynadı.

Türkiye'de yapılan 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası'nda tarihinde ilk kez finale yükselen milliler, finalde ABD ile karşılaştı. Rakibiyle oynadığı ilk resmi maçtan 17 sayı farkla mağlup ayrılan Türkiye, ilk kez Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanarak, tarihinin en başarılı sonucuna imza attı.