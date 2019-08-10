10 Ağustos 2019, Cumartesi

MİLLİ TAKIM

Milli ruh döndü

Milli ruh döndü
MİLLİ TAKIM
Giriş Tarihi: 10.08.2019

A milli takım hocası Şenol Güneş, “Fransa galibiyetiyle insanların birleşmesine vesile olduk. ’nda birlik ruhunu sağlayabiliriz” dedi.

A Milli Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş önemli açıklamalarda bulundu. Konya'da son dünya şampiyonu Fransa'yı 2-0 yendiklerini hatırlatan tecrübeli çalıştırıcı, "Türkiye'de insanlar bir araya geldiğinde bir problem olduğunu hissediyorsun. Fransa maçından sonra böyle bir şey görmedim. İnsanların birleşmesine vesile olduk. Olmazsa olmaz gözüyle baktığımız 'nda birlik ruhunu sağlayabiliriz" ifadelerini kullandı.

KÜLTÜRÜMÜZ GELİŞMELİ
Genç oyunculara daha fazla şans verilmesi gerektiğini dile getiren Güneş, "Bu konuda futbol kültürümüzü geliştirmemiz gerekiyor. Oyuncu üretme anlayışıyla ilerlemek gerekiyor. Yabancı oyuncu sayısına odaklanırsak hata yaparız. Yarışmak istediğiniz takımların istemediği oyuncuları alıp onlarla yarışmaya çalışıyorsunuz. Ben gönlümden geçeni söylüyorum, yabancı sayısı 7-8 olabilir ama ilk 11'in tamamının olmasını doğru bulmuyorum" diye konuştu.

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