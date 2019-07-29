29 Temmuz 2019, Pazartesi

MİLLİ TAKIM

Şenol Güneş'ten Avrupa turu

Şenol Güneş'ten Avrupa turu
MİLLİ TAKIM
Giriş Tarihi: 29.07.2019

Fenerbahçe, Konya ve Sivas'ın 'da oynayacakları hazırlık maçlarına sıkı takip. A Milli Takım hocası Şenol Güneş; Fenerbahçe, ve ’un Avrupa’daki hazırlık maçlarını tribünde takip edecek.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, dün Konya-Twente maçını Hollanda'da tribünden izledi. Tecrübeli çalıştırıcı bugün de son Ajax'ın Sivas ile 15.00'te yapacağı müsabakayı takip edecek. Tecrübeli çalıştırıcı daha sonra Fenerbahçe'nin, B. Münih, ve Tottenham'ın yapacağı Audi Kupası'nı izlemek üzere Münih'e gidecek. Tüm maçların Allianz Arena'da oynanacağı turnuvada, F.Bahçe ilk olarak 30 Temmuz'da saat 21.30'da Bayern Münih ile karşılaşacak. Turnuvanın ikinci maçları 31 Temmuz'da oynanacak.

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