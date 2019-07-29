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Şenol Güneş'ten Avrupa turu
Giriş Tarihi: 29.07.2019
Fenerbahçe, Konya ve Sivas'ın Avrupa'da oynayacakları hazırlık maçlarına sıkı takip. A Milli Takım hocası Şenol Güneş; Fenerbahçe, Konyaspor ve Sivasspor’un Avrupa’daki hazırlık maçlarını tribünde takip edecek.
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, dün Konya-Twente maçını Hollanda'da tribünden izledi. Tecrübeli çalıştırıcı bugün de son Ajax'ın Sivas ile 15.00'te yapacağı müsabakayı takip edecek. Tecrübeli çalıştırıcı daha sonra Fenerbahçe'nin, B. Münih, Real Madrid ve Tottenham'ın yapacağı Audi Kupası'nı izlemek üzere Münih'e gidecek. Tüm maçların Allianz Arena'da oynanacağı turnuvada, F.Bahçe ilk olarak 30 Temmuz'da saat 21.30'da Bayern Münih ile karşılaşacak. Turnuvanın ikinci maçları 31 Temmuz'da oynanacak.
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