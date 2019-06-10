Burak Yılmaz'dan 'fırça' paylaşımı

A Milli Takım'ın İzlanda ile karşılaşacağı maç için gittiği havaalanında gördüğü skandal muamelenin yanı sıra Belçikalı Corentin Siamang'ın Emre Belözoğlu'na fırça uzatması gündemi en çok meşgul eden konu... Diğer taraftan, Buak Yılmaz ise tüm bu yaşananlardan mizah çıkarmayı bildi...

Türkiye ile İzlanda arasında gerginlik yaşanıyor. Belçikalı bir kendini bilmez "mizah" yapma amacıyla bir milli takımın kaptanına tuvalet fırçası uzatıyor. Güvenliğin üst seviyede olması gereken bir uluslararası havaalanındaki bu rahatlık tartışılıyor... Fakat tüm bunların ötesinde bir isim, Burak Yılmaz, yaşananlardan espri çıkarmayı başardı.

Instagram hesabından Emre Belözoğlu ile bir fotoğrafını paylaşan yıldız oyuncu, paylaşımın altına "Yıllarca çok fırçasını yedik" notunu düştü.



