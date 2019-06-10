10 Haziran 2019, Pazartesi

MİLLİ TAKIM

Burak Yılmaz'dan 'fırça' paylaşımı

Burak Yılmaz'dan 'fırça' esprisi!
MİLLİ TAKIM
Giriş Tarihi: 10.06.2019

A Milli Takım'ın İzlanda ile karşılaşacağı maç için gittiği havaalanında gördüğü skandal muamelenin yanı sıra Belçikalı Corentin Siamang'ın 'na fırça uzatması gündemi en çok meşgul eden konu... Diğer taraftan, Buak Yılmaz ise tüm bu yaşananlardan mizah çıkarmayı bildi...

ile İzlanda arasında gerginlik yaşanıyor. Belçikalı bir kendini bilmez "mizah" yapma amacıyla bir kaptanına tuvalet fırçası uzatıyor. Güvenliğin üst seviyede olması gereken bir uluslararası havaalanındaki bu rahatlık tartışılıyor... Fakat tüm bunların ötesinde bir isim, , yaşananlardan espri çıkarmayı başardı.

Instagram hesabından ile bir fotoğrafını paylaşan yıldız oyuncu, paylaşımın altına "Yıllarca çok fırçasını yedik" notunu düştü.

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