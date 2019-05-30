31 Mayıs 2019, Cuma

MİLLİ TAKIM

Cenk Tosun hastaneye götürüldü

Cenk Tosun hastaneye götürüldü
MİLLİ TAKIM
Giriş Tarihi: 31.05.2019

A 'nın 'ı 2 - 1 yendiği özel maçta maçta sakatlanarak oyundan çıkan 'un MR'ı çekildi.

UEFA EURO 2020 Elemeleri'nde oynanacak ve İzlanda maçları öncesinde 'un sakatlığı korkuttu. Antalya Stadı'nda oynanan maçının 55'inci dakikasında sakatlanan golcü futbolcu, yerini Güven Yalçın'a bıraktı. Hastaneye götürülen Cenk Tosun'un durumunun çekilen MR sonrası belli olacağı öğrenildi.

MAÇTA 3 KAPTAN

Bu arada A 'nda kaptanlık pazubandını 3 isim taktı. Maça Cenk Tosun kaptan olarak çıkarken, 55'inci dakikadaki sakatlık sonrası pazubandını Oğuzhan'a verdi. Oğuzhan da, kaptanlık pazubandını 80'inci dakikada oyuna giren Emre Belözoğlu'nu teslim etti. Emre ilk önce pazubandını almak istemese de Oğuzhan'ın ısrarı sonrası kaptanlık görevini üstlendi.

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