15 Mart 2019, Cuma

MİLLİ TAKIM

5 bin 512 gün sonra!

5 bin 512 gün sonra!
MİLLİ TAKIM
Giriş Tarihi: 14.03.2019

, ’ta oynanacak Arnavutluk maçıyla tam 5 bin 512 gün sonra tekrar ay-yıldızlı takımın başında olacak

A Milli Futbol Takımı'nda ikinci kez göreve gelen , 'taki Arnavutluk maçıyla tam 5 bin 512 gün sonra tekrar ay-yıldızlı takımın başında sahaya çıkma heyecanı yaşayacak. Milli takımda son maçına Şubat 2004'te çıkan Güneş'in, ile oynanan dostluk maçında forma şansı verdiği futbolculardan sadece 3'ü faal olarak top koşturuyor. Şenol Güneş'in son maçında forma şansı verdiği isimlerden sadece (Sarıyer), (G.Birliği) ve Fatih Sonkaya (Kohlcheider) faal olarak futbolculuk kariyerlerini sürdürüyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

MİLLİ TAKIM HABERLERİ
Rüştü Reçber'den Şenol Güneş yorumu Rüştü Reçber'den Şenol Güneş yorumu
Burak milli takıma dönecek mi? Güneş kararını verdi Burak milli takıma dönecek mi? Güneş kararını verdi
Genç Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı Genç Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör