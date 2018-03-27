Milliler, Karadağ ile berabere kaldı

A Milli Futbol Takımımız, deplasmanda Karadağ ile yaptığı hazırlık maçında 2-2 berabere kaldı. Millilerimizin gollerini 11. dakikada Cengiz Ünder ve 23. dakikada Okay Yokuşlu kaydetti. Karadağ'ın gollerini ise 45. dakikada Ivanic ve 87. dakikada Mugosa attı.

KARŞILAŞMADAN DAKİKALAR

11. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın sol kanattan yaptığı ortada bekletmeden topa vuran Cengiz Ünder, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1

23. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun rakip yarı sahasının ortalarından kullandığı serbest vuruşta, ceza alanında topa iyi yükselen Okay Yokuşlu, kafa vuruşuyla ay-yıldızlı ekibi 2-0 öne geçirdi.

29. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun ceza sahasının sol tarafından şutunda Karadağlı kaleci Petkovic'den dönen topu savunma kornere gönderdi. Atağın devamında Yusuf Yazıcı'nın kullandığı köşe vuruşunda top Petkovic'de kaldı.

33. dakikada Marusic'in sol kanattan yaptığı ortada topa iyi yükselen Savic'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak Kaan Ayhan'a çarparak kornere çıktı.

44. dakikada Vesovic'in ceza sahasının sol çaprazından şutunda, top kaleci Volkan Babacan'da kaldı.

45. dakikada Tomasevic'in sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada, Ivanic kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 1-2

Karşılaşmanın ilk yarısı 2-1 Türkiye'nin üstünlüğüyle sona erdi.

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