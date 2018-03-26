A Milli Futbol Takımı Karadağda

26 Mart 2018, Pazartesi
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İrlanda Cumhuriyeti maçından sonra antrenmanlarını Antalya'da yapan A Milli Futbol Takımı, özel uçakla Karadağ maçının oynanacağı Padgorica şehrine geldi. Milli kafileyi Karadağ Büyükelçisi Serhat Galip karşıladı. Güvenlik önlemleri çerçevesinde VIP bölümünden çıkartılan Milliler pasaport kontrolünün ardından kamp yapacağı otele hareket etti.
A Milli Futbol Takımı Karadağ'da
Güncelleme Tarihi: 26.03.2018 Giriş Tarihi: 26.03.2018
A Milli Futbol Takımı, yapacağı özel maç için Karadağ'a ulaştı.
İrlanda Cumhuriyeti maçından sonra antrenmanlarını Antalya'da yapan A Milli Futbol Takımı, özel uçakla Karadağ maçının oynanacağı Padgorica şehrine geldi. Milli kafileyi Karadağ Büyükelçisi Serhat Galip karşıladı. Güvenlik önlemleri çerçevesinde VIP bölümünden çıkartılan Milliler pasaport kontrolünün ardından kamp yapacağı otele hareket etti.
A Milliler son çalışmasını TSİ 2000'de maçın oynanacağı Podgorica Şehir Stadı'nda yapacak. Antrenman öncesi teknik direktör Mircea Lucescu basın toplantısı düzenleyecek.
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