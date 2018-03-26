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    26 Mart 2018, Pazartesi

    MİLLİ TAKIM

    A Milli Futbol Takımı, Karadağ maçına hazır

    A Milli Futbol Takımı, Karadağ maçına hazır
    MİLLİ TAKIM
    Güncelleme Tarihi: 26.03.2018 Giriş Tarihi: 26.03.2018

    , yarın deplasmanda Karadağ ile yapacağı özel maçın hazırlıklarını tamamladı.

    Ay-yıldızlı ekip, teknik direktör yönetiminde maçın oynanacağı başkent Podgorica'daki Şehir Stadı'nda son çalışmasını yaptı.

    İlk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman, koşu ile başladı. Isınma ve pas çalışmasının ardından antrenmanın basına kapalı bölümünde yarınki maçın taktiği üzerinde durulduğu bildirildi.

    Bu arada, ev sahibi Karadağ da son çalışmasını milli takım tesislerinde gerçekleştirdi.

    Karadağ ile Türkiye arasındaki özel maç, yarın TSİ 20.10'da başlayacak.

    "Sabrımız olursa çok iyi işler çıkartacağız"

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